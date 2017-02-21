Кыргызстанцы покоряют новосибирский торговый комплекс «Нордмолл Азия»

Более 200 тысяч кыргызстанцев проживает в Новосибирске. Многие из них, как только узнали об открытии кыргызского рынка «Нордмолл Азия», сразу же выстроились в очередь за оформлением разрешительных документов на открытие собственного бизнеса. А почему бы и нет? Ведь собственный бизнес в «Нордмолл Азия» (www.ncmall.kg) обходится всего в 10 тысяч сомов в месяц. Для отечественных коммерсантов здесь разработана гибкая льготная политика на аренду торговых площадей, жилья, проведение рекламной кампании и многое другое.

Администрация рынка позаботилась о том, чтобы у арендаторов были все возможности для осуществления своей деятельности: в двух шагах от комплекса «Нордмолл Азия» расположены общежития для реализаторов. Помимо этого, в двух шагах от самого рынка разбит целый микрорайон, в котором могут справить свое новоселье наши бизнесмены. Ведь многие из них поедут в Новосибирск со своими семьями. Цены на аренду жилья приятно удивят коммерсантов, так как они намного ниже, чем аренда жилья в Бишкеке. Аренда двухкомнатной квартиры составляет 10–20 тысяч сомов в месяц, аренда одного места (койки) в общежитии — 1200 сомов ежемесячно.

Новый кыргызский рынок в Новосибирске недавно посетила менеджер Ассоциации легкой промышленности КР. По ее словам, комплекс «Нордмолл Азия» ее впечатлил. Она отметила, что в Ассоциацию легкой промышленности входит около 700 компаний. 90 процентов производимой ими продукции уходит на экспорт в Россию и Казахстан.

«Мне хотелось больше узнать о преференциях для отечественных производителей. Льготная политика там разработана вплоть до мелочей. Организаторы экскурсии показали нам торговые и складские помещения, гостиницы. Понравилось, что все вопросы с арендой торговых точек, жилья и выплатой налогов можно решать оперативно. Администрация рынка «Нодмолл Азия» готова оказать содействие при заключении договоров и долгосрочных контрактов», — отметила Наргиза Байтерекова.

21 марта в «Нордмолл Азия» планируется ярмарка, в которой примут участие кыргызстанские бизнесмены. На время проведения ознакомительной ярмарки, на которой будут представлены товары из Кыргызстана, аренда жилья и торговых площадей будет бесплатной. Транспортные расходы кыргызстанских бизнесменов и перелет в Новосибирск и обратно берут на себя владельцы рынка «Нордмолл Азия».

В Кыргызстане есть официальные представители оптово-торгового комплекса «Нордмолл Азия». По всем интересующим вопросам можно обращаться по адресу: город Бишкек, улица Карасаева, 100. Телефоны: (0312)986658, (0555)986658, (0703)986658.

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