Жители Иссык-Кульской области и рабочие «Лонг Хай» благодарят депутатов

Жители Иссык-Кульской области и рабочие Ос ОО «Лонг Хай» обратились с благодарственным письмом к депутатам Жогорку Кенеша.

«Известно, что участок автодороги Балыкчи — Корумду является одной из стратегических дорог нашей страны. Дорога давно нуждалась в реконструкции, и вот наконец 26 октября 2015 года ее начали ремонтировать. В строительстве задействованы около 600 человек, и 90 процентов рабочих — это мы, граждане Кыргызстана со всех регионов страны. Все было хорошо до октября прошлого года, когда нам перестали платить заработную плату. Многие из нас оказались в долгах, кто-то вынужденно взял кредиты, а третьи даже оставили работу. Самое обидное, что и Новый год нам пришлось встречать без денег.

Благо, что в нашей стране еще есть чиновники, которых беспокоят проблемы простого народа. Радует, что среди наших народных избранников есть такие депутаты, как Максат Сабиров, Урарбек Жылкыбаев, Данияр Аттокуров, Бакыт Торобаев, Чыныбай Турсунбеков, которые отнеслись к нам с сочувствием и неоднократно поднимали проблему финансирования автодороги Балыкчи — Корумду на заседаниях Жогорку Кенеша. Они добились перевода первого транша в размере 100 миллионов сомов. Надеемся, что оставшаяся сумма — 111 миллионов сомов — будет погашена в ближайшее время, и нам еще раз не придется переживать финансовый кризис.

Выражаем огромную благодарность упомянутым депутатам во главе со спикером ЖК КР за защиту интересов кыргызстанцев!»