«Риха»: У нас действует целая система контроля качества сырья и продукции

На днях пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) распространила сообщение о том, что в Бишкеке задержана партия мяса с признаками мертвечины. Непригодное в пищу мясо пытались сдать в один из колбасных цехов компании «Риха».

Корреспондент ИА «24.kg» встретился с исполнительным директором компании Дильшатом Рахманкуловичем Бажановым и задал вопросы по ситуации.

— Какое отношение имеет данный колбасный цех к группе компаний «РИХА»?

— Цех « Ново-Павловские колбаски» является дочерним предприятием нашей компании. При изготовлении продукции используются технологии компании «Риха», а контролирует качество продукции наш главный технолог Айгуль Омурзаковна Ажибекова.

— В информации Финпола говорилось о том, что оперативники сопровождали машину до колбасного цеха, где и произвели задержание. Почему именно в этот цех, а не в цеха других компаний, привезли туши?

— Не могу сказать, но задержание производили не в момент осмотра мяса нашими ветврачами и технологами. Машина подъехала, вышел охранник, задал вопрос: что привезли, и следом сотрудники Финпола произвели задержание автомашины с грузом, ее хозяина увезли. То есть наши сотрудники даже не видели эти туши.

— В ГСБЭП отмечали, что один из владельцев колбасного цеха попытался дать взятку в 30 тысяч сомов одному из сотрудников Финпола и при передаче денег его задержали.

— Взятку пытался дать хозяин данного мяса, чтобы сразу закрыть этот вопрос.

— Вы от сотрудников Финпола потребовали опровержения?

— Конечно! Я связался с этим ведомством, и мне прислали пресс-релиз , который рассылался в средства массовой информации. В сообщении указано, что в «кабинете при даче взятки для положительного решения был задержан…" и его фамилия, но то, что он является хозяином колбасного цеха, нигде не говорилось.

— Как осуществляется ветеринарный надзор за качеством производственного сырья?

т. е.

ветеринарно-сопроводительных

какие-то

санитарно-эпидемиологического

— В каждом подразделении имеются свои ветврачи и журналы приемки мясного сырья и ветеринарных справок,сырье, поступающее на завод, не принимается бездокументов (Форма № 2). А в головном производстве «Риха» имеется своя лаборатория, где ветврач проводит первичный ветеринарный осмотр мясных туш и проводит все необходимые анализы для определения показателей качества мяса. Также имеются смотровое помещение и свой карантинный холодильник. То есть если у него появилисьсомнения относительно мяса, то тушу помещают на карантин, в специальный холодильник до тех пор, пока не придут анализы из Департамента профилактики заболеваний и Государственногонадзора и из Аламудунской санэпидемстанции. Раз в неделю снимают срезы и сдают на анализы. Более того, готовая продукция компании также проходит экспертизу в Бишкекском центре испытаний сертификации и метрологии и в вышеуказанном департаменте. На сегодняшний день, если поступает жалоба от потребителя, мы можем проследить все моменты изготовления данной продукции вплоть до приемки мяса. Допустим, свинина завозится из России, местной свинины практически нет…

— Не дороговато везти из России свинину?

— Дороговато, но местный рынок не закрывает потребность по свинине. С каждым годом ее становится все меньше и меньше. Насколько я знаю, сейчас ею занимаются в Беловодском и в Ананьево…

— Частенько в соцсетях распространяют видеоролики с испорченной продукцией колбасных компаний. Понимаю, что это скорее вопрос к хранению реализаторами, но вы как-то следите за этим? Может быть, как-то наказываете?

— К сожалению, наказывать мы не можем. Например, в маркетах, если температура должна быть 12 градусов, а на деле 16, то уследить практически невозможно, несмотря на то что мы осуществляем проверочные выезды и пишем рекомендации. Если нет соответствующей температуры, тогда мы предлагаем реализаторам уменьшать срок годности. Если при 12 градусах изделие может храниться пять дней, то при 18 — три дня. С крупными магазинами легко, есть диалог, и они следят за этим, с мелкими реализаторами, конечно, летом тяжело.

— Вы сами колбасу «Риха» кушаете?

— Мы с ребенком вместе ее кушаем с удовольствием!