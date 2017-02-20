«Риха»: У нас действует целая система контроля качества сырья и продукции

На днях
Корреспондент ИА «24.kg» встретился с исполнительным директором компании Дильшатом Рахманкуловичем Бажановым и задал вопросы по ситуации.
— Какое отношение имеет данный колбасный цех к группе компаний «РИХА»?
— Цех «
— В информации Финпола говорилось о том, что оперативники сопровождали машину до колбасного цеха, где и произвели задержание. Почему именно в этот цех, а не в цеха других компаний, привезли туши?
— Не могу сказать, но задержание производили не в момент осмотра мяса нашими ветврачами и технологами. Машина подъехала, вышел охранник, задал вопрос: что привезли, и следом сотрудники Финпола произвели задержание автомашины с грузом, ее хозяина увезли. То есть наши сотрудники даже не видели эти туши.
— В ГСБЭП отмечали, что один из владельцев колбасного цеха попытался дать взятку в 30 тысяч сомов одному из сотрудников Финпола и при передаче денег его задержали.
— Взятку пытался дать хозяин данного мяса, чтобы сразу закрыть этот вопрос.
— Вы от сотрудников Финпола потребовали опровержения?
— Конечно! Я связался с этим ведомством, и мне прислали
— Как осуществляется ветеринарный надзор за качеством производственного сырья?
— Не дороговато везти из России свинину?
— Дороговато, но местный рынок не закрывает потребность по свинине. С каждым годом ее становится все меньше и меньше. Насколько я знаю, сейчас ею занимаются в Беловодском и в Ананьево…
— Частенько в соцсетях распространяют видеоролики с испорченной продукцией колбасных компаний. Понимаю, что это скорее вопрос к хранению реализаторами, но вы
— К сожалению, наказывать мы не можем. Например, в маркетах, если температура должна быть 12 градусов, а на деле 16, то уследить практически невозможно, несмотря на то что мы осуществляем проверочные выезды и пишем рекомендации. Если нет соответствующей температуры, тогда мы предлагаем реализаторам уменьшать срок годности. Если при 12 градусах изделие может храниться пять дней, то при 18 — три дня. С крупными магазинами легко, есть диалог, и они следят за этим, с мелкими реализаторами, конечно, летом тяжело.
— Вы сами колбасу «Риха» кушаете?
— Мы с ребенком вместе ее кушаем с удовольствием!