MegaCom поддержал первый республиканский турнир по бадминтону

MegaCom выступил партнером проведения республиканского турнира по бадминтону Dostor Badmin Open 2017, организованного Федерацией бадминтона и сквоша Кыргызстана. Лучшие спортсмены получили фирменные подарки от мобильного оператора.

В турнире, организованном впервые за долгие годы, приняли участие 40 спортсменов: 18 человек в студенческом первенстве, 22 человека — в старшей группе. Студенты АУЦА и ученики Кыргызско-Турецкого лицея сразились между собой за победу в студенческом первенстве. Первое место заняли ученики турецкого лицея Айдана Долотбекова и Ырыс Валиева, почетное второе место заняла пара из АУЦА Билал и Фатима Джафари, третье место разделили между собой пара Аксана Сагынбекова и Канышай Толомушова и пара Мижгона Абдулназарова и Бибимисри Куданазарова.

спортсмены-ветераны

В старшей группе сыграли. В данной категории победили Ким Енг Гу и Хам У Соек (Южная Корея), второе место заняли Игорь Середенко и Алексей Цой (Казахстан), а почетное третье место разделили пары Син Мэн и Хан (Китай) и Асхат Хисамутдинов и Андрей Пак (Казахстан).

MegaCom уделяет особое внимание развитию и поддержке спорта в Кыргызстане. Много лет самые яркие спортивные трансляции, турниры и чемпионаты прочно ассоциируются с именем крупнейшего мобильного оператора страны.

MegaCom за спорт и здоровый образ жизни!