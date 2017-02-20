MegaCom поддержал первый республиканский турнир по бадминтону

MegaCom выступил партнером проведения республиканского турнира по бадминтону Dostor Badmin Open 2017, организованного Федерацией бадминтона и сквоша Кыргызстана. Лучшие спортсмены получили фирменные подарки от мобильного оператора.
В турнире, организованном впервые за долгие годы, приняли участие 40 спортсменов: 18 человек в студенческом первенстве, 22 человека — в старшей группе. Студенты АУЦА и ученики
MegaCom уделяет особое внимание развитию и поддержке спорта в Кыргызстане. Много лет самые яркие спортивные трансляции, турниры и чемпионаты прочно ассоциируются с именем крупнейшего мобильного оператора страны.
MegaCom за спорт и здоровый образ жизни!