Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV

Мобильный оператор О! информирует об обновлении списка телеканалов O!TV. Теперь пользователи мобильного телевидения могут наслаждаться просмотром отечественных телеканалов: « Ала-Тоо 24», «ЭлТР», «Любимый», «ОТРК», «ОТКР Баластан», «ОТКР Маданият», «ОТКР Музыка». Всего пользователям O!TV доступно 130 телеканалов.

Для того чтобы воспользоваться мобильным телевидением O!TV и просматривать любимые телепередачи и фильмы на экранах устройств, достаточно подключиться к обновленной линейке тарифных планов «Переходи на О!». Это предложение включает в себя не только мобильное телевидение, но и все необходимое для современного пользователя смартфона — безлимитный мобильный Интернет на максимальной скорости, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны.

К примеру, тариф «Переходи на О! Безлимит + TV Премиум» предусматривает все необходимое для пользователя:

безлимитный Интернет на максимальной скорости;

бесплатные звонки и SMS внутри сети;

60 минут в неделю для звонков на номера других операторов;

доступ к 130 телеканалам в О!TV.

Кроме того, абоненты любого тарифного плана компании могут воспользоваться специальной услугой для мобильного телевидения — O!TV. С мобильным телевидением O!TV абоненты компании могут смотреть телевидение, не считая мегабайты и не беспокоясь об ограничении скорости. При этом мобильный интернет-трафик в сети О! для сервиса O!TV не тарифицируется.

Стоит отметить, что сервис позволяет просматривать отечественные и зарубежные телевизионные каналы в режиме онлайн на любом мобильном устройстве или на персональном компьютере. Воспользовавшись встроенным поиском, абонент быстро найдет нужный телеканал или передачу. Также пользователь сможет добавить интересные каналы в раздел «Избранное» для последующего просмотра.

Для просмотра ТВ-каналов абоненту необходимо скачать удобное и многофункциональное мобильное приложение O!TV в. PlayMarket и AppStore. Ознакомиться с подробной информацией об услуге O!TV и с условиями новой линейки тарифов «Переходи на О!» можно на сайте www.o.kg

Мобильный оператор О! — сеть для твоего смартфона!