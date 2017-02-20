Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV

Мобильный оператор О! информирует об обновлении списка телеканалов O!TV. Теперь пользователи мобильного телевидения могут наслаждаться просмотром отечественных телеканалов: «
Для того чтобы воспользоваться мобильным телевидением O!TV и просматривать любимые телепередачи и фильмы на экранах устройств, достаточно подключиться к обновленной линейке тарифных планов «Переходи на О!». Это предложение включает в себя не только мобильное телевидение, но и все необходимое для современного пользователя смартфона — безлимитный мобильный Интернет на максимальной скорости, бесплатные звонки и SMS как внутри сети О!, так и на номера других мобильных операторов страны.
К примеру, тариф «Переходи на О! Безлимит + TV Премиум» предусматривает все необходимое для пользователя:
Кроме того, абоненты любого тарифного плана компании могут воспользоваться специальной услугой для мобильного телевидения — O!TV. С мобильным телевидением O!TV абоненты компании могут смотреть телевидение, не считая мегабайты и не беспокоясь об ограничении скорости. При этом мобильный
Стоит отметить, что сервис позволяет просматривать отечественные и зарубежные телевизионные каналы в режиме онлайн на любом мобильном устройстве или на персональном компьютере. Воспользовавшись встроенным поиском, абонент быстро найдет нужный телеканал или передачу. Также пользователь сможет добавить интересные каналы в раздел «Избранное» для последующего просмотра.
Для просмотра
Мобильный оператор О! — сеть для твоего смартфона!