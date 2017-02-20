Алмамбет Шыкмаматов: В Кыргызстане семью заменил клан

На прошлой неделе против депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. Он считает, что история имеет политические мотивы.

«В 2007 году мы принимали новую Конституцию, которую продвигал Курманбек Бакиев. Тогда из 75 депутатов 37 выступили против Основного закона страны. Но тогда несогласных депутатов не преследовали, не возбуждали против них уголовных дел. Что происходит сейчас? В октябре 2016 года восемь депутатов выступили против поправок в Конституцию. На пятерых из них уже возбуждены уголовные дела. Жертвами политической мести стали Канат Исаев, Аида Салянова, Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Каныбек Иманалиев. Сразу понятно, что обвинения ничтожны и политически ангажированы», — сказал член фракции «Ата Мекен».

Экс-президент страны Курманбек Бакиев совершил три главные ошибки, из-за которых народ выступил против него — рост коррупции, политическое преследование оппонентов и семейное правление.

«Сейчас в Кыргызстане эти три показателя пошли в рост. Семью заменил клан. Все высокие посты занимают приближенные к руководству страны люди, водители, телохранители. Коррупция тоже достигла своего апогея. Посмотрите, что творится в таможне, энергосекторе, строительстве дорог. Давайте вспомним хотя бы завышенные цены подрядчиков на Играх кочевников, распил $37 миллионов, предназначенных для строительства Нарынского каскада ГЭС», — отметил он.

Алмамбет Шыкмаматов вспомнил историю со скандальной продажей участка 2,7 гектара.

«Некий Укуев, близкий друг Албека Ибраимова, покупает участок Ширшова. А затем он продает его жене Ибраимова, а та — президенту. И через неделю Албек Ибраимов становится мэром Бишкека. А ведь Ибраимов когда-то был руководителем завода «Дастан», к которому и относится участок. При этом участок продают без тендера и покупают его всего за $700 тысяч. Если бы этот участок выставили на торги, то он бы стоил $1,5–2 миллиона. И при этом Генпрокуратура говорит, что никакой аффилированности и коррупции в этом деле не было. Совершенно случайно лучший друг директора «Дастана» покупает участок и так же случайно его продает жене Ибраимова. А она так же случайно продает участок президенту», — вспомнил скандальную историю депутат.

Самого Алмамбета Шыкмаматова сейчас обвиняют в коррупции из-за покупки нескольких автомобилей для Счетной палаты в 2011 году. В деле снова замешана женщина. По версии Генпрокуратуры, жена Шыкмаматова продала СП автомобиль по завышенной цене.

Два дела, в обоих фигурируют жены. Но только в случае с Албеком Ибраимовым Генпрокуратура говорит о законности. А моя жена продала машину частной фирме, и это уже ущерб интересам государства. Алмамбет Шыкмаматов

«Счетная палата покупала пять автомашин по одинаковой цене и одинакового класса. Все они на момент продажи принадлежали фирме «Барат». Тогда создавалась комиссия из семи человек. Участвовали две компании, победителем признали ту, которая предложила наименьшую цену. Решение принимал не я один. С тех пор государство закупило сотни машин. Если следовать логике Генеральной прокуратуры, по всем этим закупкам нужно возбуждать уголовные дела», — заключает Алмамбет Шыкмаматов.

Депутат возмущен, что дело возбудили против всех членов тендерной комиссии. Ведь в итоге невиновные люди становятся жертвами преследований.