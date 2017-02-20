MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE



Ведущий мобильный оператор страны планомерно расширяет территорию покрытия 4G LTE. Теперь 4G-Интернет от MegaCom доступен в 3 городах и 13 селах:

Чуйская область: город Шопоков, села Лесное, Манас, Учкун, Кара-Сакал , Кунтуу, Малая Шалта и Чон-Джар ;

Ошская область: города Узген и Ноокат, села Озгерюш, Гюльстан, Кызыл-Тейит и Фрунзе;

Джалал-Абадская область: села Кургак-Кель и Кюмюш-Азиз .

Компания развивает новую высокоскоростную технологию, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. 4G от MegaCom стал еще лучше в городах Бишкеке, Оше и Кара-Балте , а также в селах Новопокровка Чуйской области и Сузак Джалал-Абадской области.

Благодаря постоянной работе специалистов технического отдела современной технологией уже пользуются жители городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада , Таласа, Чолпон-Аты , Каракола, Канта, Кара-Балты , Токмака и Кара-Суу , а также абоненты 24 сел Чуйской области, 13 сел Ошской области и 7 сел Иссык-Кульской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит «замените SIM-карту », обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!