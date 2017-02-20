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Бизнес

MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE


Ведущий мобильный оператор страны планомерно расширяет территорию покрытия 4G LTE. Теперь 4G-Интернет от MegaCom доступен в 3 городах и 13 селах:

Чуйская область: город Шопоков, села Лесное, Манас, Учкун, Кара-Сакал, Кунтуу, Малая Шалта и Чон-Джар;

Ошская область: города Узген и Ноокат, села Озгерюш, Гюльстан, Кызыл-Тейит и Фрунзе;

Джалал-Абадская область: села Кургак-Кель и Кюмюш-Азиз.

Компания развивает новую высокоскоростную технологию, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новые. 4G от MegaCom стал еще лучше в городах Бишкеке, Оше и Кара-Балте, а также в селах Новопокровка Чуйской области и Сузак Джалал-Абадской области.

Благодаря постоянной работе специалистов технического отдела современной технологией уже пользуются жители городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Таласа, Чолпон-Аты, Каракола, Канта, Кара-Балты, Токмака и Кара-Суу, а также абоненты 24 сел Чуйской области, 13 сел Ошской области и 7 сел Иссык-Кульской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE. Наберите бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит «замените SIM-карту», обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/45510/
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