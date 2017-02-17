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Бизнес

MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»

Государственная налоговая служба при правительстве Кыргызской Республики (ГНС КР) определила лучших налогоплательщиков страны, в том числе ЗАО «Альфа Телеком» (товарный знак MegaCom) как лучшего в сфере торговли и услуг.

Компания MegaCom награждена за значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за 2016 год. Лучшие налогоплательщики страны приведены как пример честного, прозрачного и грамотного ведения бизнеса. При вручении соответствующих сертификатов и дипломов первый вице-премьер министр КР Мухамметкалый Абулгазиев отметил значительный вклад добросовестных налогоплательщиков в развитие Кыргызстана и пожелал новых достижений на благо страны.

Будучи лидером по покрытию сети, мобильный оператор MegaCom вот уже 10 лет предоставляет кыргызстанцам выгодные и качественные услуги мобильной связи, соответствуя всем международным стандартам менеджмента качества.

MegaCom — надежный оператор связи!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/45394/
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