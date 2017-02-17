MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»

Компания MegaCom награждена за значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за 2016 год. Лучшие налогоплательщики страны приведены как пример честного, прозрачного и грамотного ведения бизнеса. При вручении соответствующих сертификатов и дипломов первый
Будучи лидером по покрытию сети, мобильный оператор MegaCom вот уже 10 лет предоставляет кыргызстанцам выгодные и качественные услуги мобильной связи, соответствуя всем международным стандартам менеджмента качества.