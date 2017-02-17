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Бизнес

«Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»

Крупнейший игрок на банковском рынке Российской Федерации АО «Альфа Банк» открыло «Росинбанку» корреспондентские счета в трех основных валютах — в российских рублях, долларах США и евро. «Альфа Банк» входит в рейтинг Топ-50 крупнейших мировых банков и в Топ-10 российских коммерческих банков.

«Наличие таких платежных «мостов» будет способствовать расширению и активизации расчетов в условиях развития сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. А банку даст возможность развивать линейку новых и интересных платежных продуктов», — сказал заместитель председателя правления ОАО «Росинбанк» Алмаз Бекназартегин.

Более подробно о корреспондентских счетах и международных операциях можно узнать, обратившись в банк, по ссылке или по телефону контакт-центра (+996 312) 55 44 44.

Реквизиты для поступлений на счета клиентов в ОАО «Росинбанк».
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/45345/
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