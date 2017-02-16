Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций

Новые объекты сетевой инфраструктуры позволили улучшить качество связи и расширить территорию охвата сети 4G в городах Бишкек, Ош, Каракол, Талас, Токтогул, Шопоков, а также селах Сокулук, Романовка, Шалта, Верхний Орок, Нижний Орок Чуйской области, селе
Запущены дополнительные базовые станции в Таласе, Караколе, селе Боролдой Чуйской области, селах Кок-Ой, Боо-Терек, Озгоруш Таласской области и селе Боконбаево Иссык-Кульской области. А жители села Ленинское Чуйской области и села Жергетал Нарынской области уже сегодня могут ощутить улучшения качества голосовой связи.
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