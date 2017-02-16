Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций





Мобильный оператор О! продолжает расширять зону охвата и увеличивать емкость сетей 3G/4G во всех регионах Кыргызстана. Только с начала месяца было введено в эксплуатацию около 35 новых базовых станций.

Новые объекты сетевой инфраструктуры позволили улучшить качество связи и расширить территорию охвата сети 4G в городах Бишкек, Ош, Каракол, Талас, Токтогул, Шопоков, а также селах Сокулук, Романовка, Шалта, Верхний Орок, Нижний Орок Чуйской области, селе Кызыл-Адыр Таласской области, жилмассивах «Калыс-Ордо» , «Энесай», «Ала-Тоо» , в районе рынка «Дордой Моторс» и мкр. «Улан» в Чуйской области.

Запущены дополнительные базовые станции в Таласе, Караколе, селе Боролдой Чуйской области, селах Кок-Ой, Боо-Терек, Озгоруш Таласской области и селе Боконбаево Иссык-Кульской области. А жители села Ленинское Чуйской области и села Жергетал Нарынской области уже сегодня могут ощутить улучшения качества голосовой связи.

Стоит отметить, что абоненты компании в регионах могут воспользоваться новым специальным предложением «Алга Интернет + O!TV»,в рамках которого предоставляется мобильный Интернет на скорости до 2 Мбит/с без ограничения интернет-трафика и 130 ТВ-каналов на любой вкус. Абонентская плата тарифа «Алга Интернет + O!TV» составляет всего 750 сомов на 30 дней.

Клиенты мобильного оператора О! также могут смотреть мобильное телевидение со своего устройства, подключив один из тарифов новой линейки тарифов «Переходи на О!» или услугу O!TV. Интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV в. сети О! не тарифицируется. Мобильное приложение О!TV можно скачать в маркетах PlayMarket и AppStore.

Узнать о новостях компании, ознакомиться с условиями тарифов и услуг О! можно на сайте www.o.kg