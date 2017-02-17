ОАО «Кыргызтелеком»

уточняет информацию о стоимости Интернета для проекта «Умная школа».

Министерство образования и науки предоставило не совсем точную информацию относительно проведенного в прошлом году тендера по проекту «Умная школа».

Отметим, ранее, 8 февраля, ведомство распространило информацию о реализации проекта. В сообщении министерства отмечено, что «Кыргызтелеком» предлагал высокую абонентскую плату — от 8 до 28 тысяч сомов, в то время как в Нарыне школы платили по 2,5 тысячи.

В сообщении министерства цена указана неверно: «Кыргызтелеком» предлагал абонентскую плату в размере 1,5 тысячи сомов.

В пресс-релизе МОиН перечисляются результаты первого, второго тендера и сразу четвертого тендеров. Сведения о третьем тендере почему-то не указаны.

Как раз в третьем тендере «Кыргызтелеком» предложил абонентскую плату в размере 1,5 тысячи сомов за оптоволоконную связь, которая может обеспечить качественный и высокоскоростной Интернет по умолчанию уже на скорости до 100 Мбит/с.

Для сравнения: компания-победитель тендера предложила абонентскую плату в 3,5 тысячи сомов.

Как проходил тендер

Первый тендер. Согласно условиям первого тендера ведомство само выбрало 600 школ со всех регионов республики, а участники должны были подготовить расчеты по затратам для подключения Интернета. По расчетам специалистов «Кыргызтелекома», затраты составили порядка 370 миллионов сомов, так как большинство школ находились далеко от сетей ОАО.

Согласно условиям, нужно было уложиться в 163 миллиона сомов. Но именно в указанных школах провести проводной Интернет, по расчетам специалистов, на озвученную сумму было невозможно.

Второй тендер. Во втором тендере ведомство предложило участникам самим выбрать 600 школ, куда можно провести Интернет за 163 миллиона сомов. «Кыргызтелеком» выбрал школы, максимально близкие к своим сетям, и даже тогда затраты по расчетам составили порядка 230 миллионов сомов.

Решением Правления ОАО подало заявку на 163 миллиона сомов, а остальные затраты до 230 миллионов сомов планировали изыскать из собственных средств, по прогнозам они окупились бы в будущем за счет абонентских плат.

Из заявленной суммы 163 миллиона сомов 83 миллиона сомов указали как затраты, а остальные — как абонентскую плату. То есть 80 миллионов за абонентскую плату уже включены в проект. А абонентская плата за следующие годы составляла 1,5 тысячи сомов. Необходимо уточнить, что в условиях второго и первого тендера не было требований касательно абонентской платы.

Однако комиссия признала тендер несостоявшимся, далее объявив третий тендер на проект.

Третий тендер. И в третьем тендере «Кыргызтелеком» предложил оптимальный вариант — подали заявку на 163 миллиона, абонентская плата составляла 1,5 тысячи сомов.

Но комиссия решила вновь объявить тендер.

Четвертый тендер. Предложение «Кыргызтелекома» оставалось прежним. А тендер выиграла компания, которая предложила за сумму порядка 80 миллионов сомов провести беспроводной Интернет, с абонентской платой 3,5 тысячи сомов в месяц.

По расчетам специалистов «Кыргызтелекома», которые тщательно занимались данным проектом, за 80 миллионов сомов обеспечить школы стабильным Интернетом с требуемой скоростью не менее 10 Мбит/с и, главное, с последующим расширением, невозможно.

Как известно, беспроводной Интернет по технологии WiMAX (который сейчас устанавливают в наших школах) — нестабильный, дорогой (в соотношении мегабайт/цена) и с ограничениями. И через пять лет, по прогнозам специалистов, будет самым непопулярным, не отвечающим увеличивающимся потребностям. Беспроводной интернет WiMAX не сможет расширить емкость, то есть скорость будет даже снижаться по мере увеличения количества абонентов.

Отметим, что если в будущем в школах установят видеонаблюдения с единым центром в Бишкеке, то беспроводная сеть не сможет обеспечить его устойчивое соединение. Так как сеть будет работать на приеме, то есть возникает риск сбоя. Кроме этого, трудно будет внедрить видеоуроки, видеоучебники и другие современные методы обучения.