«Кыргызтелеком» поделится опытом строительства Центра обработки данных

ОАО «Кыргызтелеком»

технологий-2017

выступит спонсором шестого Кыргызстанского форума информационныхи поделится опытом строительства современного отказоустойчивого Центра обработки данных (ЦОД), отвечающего международным стандартам.

Центр обработки данных, или дата-центр — это специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети Интернета.

ОАО «Кыргызтелеком» планирует возвести ЦОД уровня Tier-III , обеспечив уровень доступности услуг не ниже 99,997. На форуме также расскажут о политике Vendor/ ISP-neutral , позволяющей совместную эксплуатацию мощностей Центра обработки данных различными сервисными компаниями, интеграторами и провайдерами. Это будет первый дата-центр подобного уровня в Кыргызстане.

Проектная мощность ЦОД составит 5 МВт, что позволит государственным ведомствам, местным и зарубежным частным компаниям получить гарантию достаточного запаса производительности, способного удовлетворить фактически любые запросы современных информационных систем.

В частности, ожидается, что запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых к реализации проектов, как

Государственное облако ( G-Cloud );

); Система межведомственного документооборота;

проект «Безопасный город»;

группа проектов под общим знаменателем «Электронное правительство»

и другие.