«Кыргызтелеком» поделится опытом строительства Центра обработки данных

ОАО «Кыргызтелеком»
выступит спонсором шестого Кыргызстанского форума информационных технологий-2017
и поделится опытом строительства современного отказоустойчивого Центра обработки данных (ЦОД), отвечающего международным стандартам.
Центр обработки данных, или дата-центр — это специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети Интернета.
ОАО «Кыргызтелеком» планирует возвести ЦОД уровня Tier-III, обеспечив уровень доступности услуг не ниже 99,997. На форуме также расскажут о политике Vendor/ISP-neutral, позволяющей совместную эксплуатацию мощностей Центра обработки данных различными сервисными компаниями, интеграторами и провайдерами. Это будет первый дата-центр подобного уровня в Кыргызстане.
Проектная мощность ЦОД составит 5 МВт, что позволит государственным ведомствам, местным и зарубежным частным компаниям получить гарантию достаточного запаса производительности, способного удовлетворить фактически любые запросы современных информационных систем.
В частности, ожидается, что запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых к реализации проектов, как
- Государственное облако (G-Cloud);
- Система межведомственного документооборота;
- проект «Безопасный город»;
- группа проектов под общим знаменателем «Электронное правительство»
и другие.
Напомним, Кыргызстанский ИТ-форум пройдет 21 февраля в Бишкеке.