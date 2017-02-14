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Бизнес

«Кыргызтелеком» поделится опытом строительства Центра обработки данных

ОАО «Кыргызтелеком» выступит спонсором шестого Кыргызстанского форума информационных технологий-2017 и поделится опытом строительства современного отказоустойчивого Центра обработки данных (ЦОД), отвечающего международным стандартам.

Центр обработки данных, или дата-центр — это специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети Интернета.

ОАО «Кыргызтелеком» планирует возвести ЦОД уровня Tier-III, обеспечив уровень доступности услуг не ниже 99,997. На форуме также расскажут о политике Vendor/ISP-neutral, позволяющей совместную эксплуатацию мощностей Центра обработки данных различными сервисными компаниями, интеграторами и провайдерами. Это будет первый дата-центр подобного уровня в Кыргызстане.

Проектная мощность ЦОД составит 5 МВт, что позволит государственным ведомствам, местным и зарубежным частным компаниям получить гарантию достаточного запаса производительности, способного удовлетворить фактически любые запросы современных информационных систем.

В частности, ожидается, что запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых к реализации проектов, как

  • Государственное облако (G-Cloud);
  • Система межведомственного документооборота;
  • проект «Безопасный город»;
  • группа проектов под общим знаменателем «Электронное правительство»

и другие.

Напомним, Кыргызстанский ИТ-форум пройдет 21 февраля в Бишкеке.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/45073/
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