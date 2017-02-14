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Бизнес

Х международный турнир по футзалу на кубок «Гaзпрoм нeфть Aзии»

Во Дворце спорта имени К.Кожомкула с 6 по 12 февраля 2017 года прошел традиционный Х международный турнир по футзалу на кубок ОсОО «Гaзпрoм нeфть Aзия». В этом году данный турнир отмечает свое десятилетие — первый юбилей. Турнир приобрел особую популярность среди ветеранов футбола, так как в турнире могут участвовать только те игроки, которым свыше 45 лет. Многие из них и сейчас могут на равных соперничать с гораздо более молодыми футболистами по уровню мастерства и физической подготовки. В 2017 году в турнире принимала участие 21 команда. Было проведено 53 игры, которые отличались своей бескомпромиссностью и накалом страстей. Турнир по рейтингу стоит в одном ряду с такими соревнованиями, как «Наристе» и международные Ыссык-Кульские игры.

В первом турнире на кубок «Гaзпрoм нeфть Aзии» участвовало всего 10 команд. С третьего турнира статус стал международным: участие приняла команда Посольства РФ. Постепенно в число участников вошли команды из Казахстана. Расширился и региональный состав участников. В настоящее время в турнире участвуют команды из всех регионов Кыргызстана. В составах команд можно увидеть ветеранов команд фрунзенской «Алги», национальной сборной Кыргызстана, многих любителей футбола, депутатов Жогорку Кенеша, министров, бизнесменов.

В итоге проведенных игр первое место и кубок завоевала команда «Ашар-13» (г. Бишкек). Второе место заняла новая команда, составленная из игроков Кыргызстана и Казахстана «Алтын альянс». Третье место у команды «Восток премиум». И четвертое место заняла команда ветеранов футбола «Алга». Все призеры получили медали, дипломы и денежные призы. Были отмечены и лучшие игроки турнира.

Также были определены победители в индивидуальных номинациях.

В номинации «Лучший вратарь» первым стал вратарь команды «Восток премиум» А.Супатаев. В номинации «Самый ценный игрок» победил игрок команды «Алтын альянс» К.Мусаев. «Лучшим бомбардиром» стал игрок команды «Ашар-13» О.Гевленко.

После окончания финального матча состоялась церемония награждения. В ней приняли участие заместитель генерального директора ОсОО «Гaзпрoм нeфть Aзия» А. Э. Бектенов, заслуженный мастер спорта, ветеран кыргызского футбола В. М. Орешин и основатель мини-футбола в КР М. О. Букуев.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/45045/
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