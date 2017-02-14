Х международный турнир по футзалу на кубок «Гaзпрoм нeфть Aзии»

Во Дворце спорта имени К.Кожомкула с 6 по 12 февраля 2017 года прошел традиционный Х международный турнир по футзалу на кубок Ос
В первом турнире на кубок «Гaзпрoм нeфть Aзии» участвовало всего 10 команд. С третьего турнира статус стал международным: участие приняла команда Посольства РФ. Постепенно в число участников вошли команды из Казахстана. Расширился и региональный состав участников. В настоящее время в турнире участвуют команды из всех регионов Кыргызстана. В составах команд можно увидеть ветеранов команд фрунзенской «Алги», национальной сборной Кыргызстана, многих любителей футбола, депутатов Жогорку Кенеша, министров, бизнесменов.
В итоге проведенных игр первое место и кубок завоевала команда
Также были определены победители в индивидуальных номинациях.
В номинации «Лучший вратарь» первым стал вратарь команды «Восток премиум» А.Супатаев. В номинации «Самый ценный игрок» победил игрок команды «Алтын альянс» К.Мусаев. «Лучшим бомбардиром» стал игрок команды «Ашар-13» О.Гевленко.
После окончания финального матча состоялась церемония награждения. В ней приняли участие заместитель генерального директора Ос