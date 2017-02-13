Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц

Мобильный оператор О! представляет уникальное предложение «Алга Интернет + O!TV» для пользователей регионов Кыргызстана. «Алга Интернет + O!TV» — это мобильный Интернет на скорости до 2 Мбит/с без ограничения
Абонентская плата тарифа «Алга Интернет + O!TV» составляет всего 750 сомов на 30 дней.
«Алга Интернет + O!TV» разработан специально для абонентов регионов страны. Потребность в
Стоит отметить, что подписка на мобильное телевидение O!TV – это возможность смотреть 130 любимых каналов прямо со своего устройства. Подключив услугу O!TV, абоненты смогут превратить свой смартфон, планшет или компьютер в полноценный телевизор, пользоваться которым можно везде, где есть Интернет. Интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV в сети О! не тарифицируется.
Мобильное приложение О!TV можно скачать в маркетах PlayMarket и AppStore.
Для подключения тарифа необходимо приобрести стартовый комплект, в который входят 4G
Новый тарифный план «Алга Интернет + O!TV» действует на всей территории страны, за исключением города Бишкека и его окрестностей.
Ознакомиться с подробными условиями «Алга Интернет + O!TV» вы можете на официальном сайте компании www.o.kg