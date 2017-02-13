Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц

Мобильный оператор О! представляет уникальное предложение «Алга Интернет + O!TV» для пользователей регионов Кыргызстана. «Алга Интернет + O!TV» — это мобильный Интернет на скорости до 2 Мбит/с без ограничения интернет-трафика и 130 ТВ-каналов на любой вкус.

Абонентская плата тарифа «Алга Интернет + O!TV» составляет всего 750 сомов на 30 дней.

«Алга Интернет + O!TV» разработан специально для абонентов регионов страны. Потребность в интернет-доступе сегодня есть почти у каждого кыргызстанца. В столице и крупных городах Кыргызстана действует множество компаний, предоставляющих услуги доступа в Интернет. В регионах до сих пор не все могут воспользоваться услугами интернет-провайдеров . Именно поэтому мобильный оператор О! разработал новый продукт, благодаря которому уже сегодня есть возможность смотреть мобильное телевидение O!TV, комфортно просматривать интернет-страницы , пользоваться мессенджерами и социальными сетями», — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Стоит отметить, что подписка на мобильное телевидение O!TV – это возможность смотреть 130 любимых каналов прямо со своего устройства. Подключив услугу O!TV, абоненты смогут превратить свой смартфон, планшет или компьютер в полноценный телевизор, пользоваться которым можно везде, где есть Интернет. Интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV в сети О! не тарифицируется.

Мобильное приложение О!TV можно скачать в маркетах PlayMarket и AppStore.

Для подключения тарифа необходимо приобрести стартовый комплект, в который входят 4G Wi-Fi Wingle и SIM-карта с тарифом «Алга Интернет + O!TV». Воспользоваться предложением и приобрести устройства можно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О!

Новый тарифный план «Алга Интернет + O!TV» действует на всей территории страны, за исключением города Бишкека и его окрестностей.

Ознакомиться с подробными условиями «Алга Интернет + O!TV» вы можете на официальном сайте компании www.o.kg