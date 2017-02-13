18:16
-4
USD 69.44
EUR 73.89
RUB 1.18
Бизнес

Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц

Мобильный оператор О! представляет уникальное предложение «Алга Интернет + O!TV» для пользователей регионов Кыргызстана. «Алга Интернет + O!TV» — это мобильный Интернет на скорости до 2 Мбит/с без ограничения интернет-трафика и 130 ТВ-каналов на любой вкус.

Абонентская плата тарифа «Алга Интернет + O!TV» составляет всего 750 сомов на 30 дней.

«Алга Интернет + O!TV» разработан специально для абонентов регионов страны. Потребность в интернет-доступе сегодня есть почти у каждого кыргызстанца. В столице и крупных городах Кыргызстана действует множество компаний, предоставляющих услуги доступа в Интернет. В регионах до сих пор не все могут воспользоваться услугами интернет-провайдеров. Именно поэтому мобильный оператор О! разработал новый продукт, благодаря которому уже сегодня есть возможность смотреть мобильное телевидение O!TV, комфортно просматривать интернет-страницы, пользоваться мессенджерами и социальными сетями», — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Стоит отметить, что подписка на мобильное телевидение O!TV – это возможность смотреть 130 любимых каналов прямо со своего устройства. Подключив услугу O!TV, абоненты смогут превратить свой смартфон, планшет или компьютер в полноценный телевизор, пользоваться которым можно везде, где есть Интернет. Интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV в сети О! не тарифицируется.

Мобильное приложение О!TV можно скачать в маркетах PlayMarket и AppStore.

Для подключения тарифа необходимо приобрести стартовый комплект, в который входят 4G Wi-Fi Wingle и SIM-карта с тарифом «Алга Интернет + O!TV». Воспользоваться предложением и приобрести устройства можно в офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О!

Новый тарифный план «Алга Интернет + O!TV» действует на всей территории страны, за исключением города Бишкека и его окрестностей.

Ознакомиться с подробными условиями «Алга Интернет + O!TV» вы можете на официальном сайте компании www.o.kg
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/45022/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
«Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
«Смартфон по контракту» — уникальная возможность купить смартфон в рассрочку от мобильного оператора О!
Мобильный оператор О! расширяет географию международного роуминга
Мобильный оператор О! продолжает масштабное развитие сети по всей стране
О! запускает услугу «Мобильная библиотека»
Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции
Мобильный оператор О! призывает сообщать о фактах взимания комиссии более 5 сомов по номеру 753
Комиссия по приему платежей для абонентов мобильного оператора О! возвращена на прежний уровень
Повышение комиссии за пополнение баланса О! — сговор или недоразумение?
Акция «Купи Wingle и получи Интернет на год в подарок» от мобильного оператора О! продолжается
Популярные новости
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Бизнес
Интернет + О!TV&nbsp;всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц Интернет + О!TV всего за 750 сомов в месяц
MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле
Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за&nbsp;президентское кресло Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за президентское кресло
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; разработали программу по&nbsp;внедрению проекта &laquo;Безопасный город&raquo; В «Кыргызтелекоме» разработали программу по внедрению проекта «Безопасный город»