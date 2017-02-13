В «Кыргызтелекоме» разработали программу по внедрению проекта «Безопасный город»

В частности, ожидается презентация следующих программных продуктов:
• разработки по внедрению проекта «Безопасный город» в Кыргызстане, развитие
• электронный документооборот(ЭДО).
Форум пройдет 21 февраля в Бишкеке.
«Кыргызтелеком» выступает одним из спонсоров мероприятия.
Электронный документооборот (ЭДО) — совокупность автоматизированных процессов по созданию, интерпретации, передаче, приему и архивированию документов, а также по контролю над их выполнением и защите от несанкционированного доступа.
Возможности:
• автоматизация документооборота;
• оптимальное использование физического пространства и техники;
• сокращение сроков делопроизводства;
• обеспечение конфиденциальности информации;
• легкость внедрения инноваций и обучения;
• простой и эффективный поиск необходимой документации по одному или нескольким параметрам;
• контроль над исполнением документов;
• снижение рисков потери данных;
• эффективно организованная система хранения и поиска документов.
Преимущества:
• экономия временных, человеческих и финансовых ресурсов на организацию документооборота;
• прозрачность
• рост конкурентных преимуществ;
• повышение исполнительской дисциплины при работе с документами;
• развитие корпоративной культуры;
• оптимизация деятельности всех подразделений компании.
Центр обработки данных (ЦОД)— обеспечение гарантированной безотказной работы информационной системы компаний.
ЦОД — это не только автоматизация
Программа позволит обеспечить экспоненциальный рост объема данных (в 6 раз к 2020 году), развитие технологий Big Data, развитие программ в области безопасности и видеонаблюдения («Безопасный город» и др.), государственная политика и рост требований регуляторов по хранению данных (СОРМ, персональные данные, пр.), развитие модели
Кроме этого, с помощью новой разработки программистов
Традиционные услуги:
Высокоуровневые услуги:
Преимущества: