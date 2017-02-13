В «Кыргызтелекоме» разработали программу по внедрению проекта «Безопасный город»

ОАО «Кыргызтелеком»

технологий-2017

Программистыпредставят на шестом Кыргызстанском форуме информационныхсвои инновационные разработки.

В частности, ожидается презентация следующих программных продуктов:

• разработки по внедрению проекта «Безопасный город» в Кыргызстане, развитие ИТ-проектов , таких как «Национальная платежная система» и «Электронное правительство»(ЦОД);

• электронный документооборот(ЭДО).

Форум пройдет 21 февраля в Бишкеке.

«Кыргызтелеком» выступает одним из спонсоров мероприятия.

Справка о новых разработках компании

Электронный документооборот (ЭДО) — совокупность автоматизированных процессов по созданию, интерпретации, передаче, приему и архивированию документов, а также по контролю над их выполнением и защите от несанкционированного доступа.

Возможности:

• автоматизация документооборота;

• оптимальное использование физического пространства и техники;

• сокращение сроков делопроизводства;

• обеспечение конфиденциальности информации;

• легкость внедрения инноваций и обучения;

• простой и эффективный поиск необходимой документации по одному или нескольким параметрам;

• контроль над исполнением документов;

• снижение рисков потери данных;

• эффективно организованная система хранения и поиска документов.

Преимущества:

• экономия временных, человеческих и финансовых ресурсов на организацию документооборота;

• прозрачность бизнес-процессов ;

• рост конкурентных преимуществ;

• повышение исполнительской дисциплины при работе с документами;

• развитие корпоративной культуры;

• оптимизация деятельности всех подразделений компании.

Центр обработки данных (ЦОД)— обеспечение гарантированной безотказной работы информационной системы компаний.

ЦОД — это не только автоматизация бизнес-процессов , но и надежное хранение критически важных данных, а также удобство и безопасность эксплуатации.

Программа позволит обеспечить экспоненциальный рост объема данных (в 6 раз к 2020 году), развитие технологий Big Data, развитие программ в области безопасности и видеонаблюдения («Безопасный город» и др.), государственная политика и рост требований регуляторов по хранению данных (СОРМ, персональные данные, пр.), развитие модели ИТ-аутсорсинга и рост спроса на облачные сервисы.

Кроме этого, с помощью новой разработки программистов ОАО «Кыргызтелеком» можно внедрять и другие ИТ-проекты , такие как «Национальная платежная система» и «Электронное правительство».

Традиционные услуги:

аренда стойки или изолированного места в ней;

размещение серверов;

подключение к Интернету;

аренда каналов связи (VPN L2);

установка и настройка ПО;

администрирование;

услуги резервного копирования и хранения.

Высокоуровневые услуги:

аренда вычислительных мощностей;

виртуальный хостинг;

виртуальные серверы;

выделенные серверы;

дисковое пространство;

аренда приложений;

облачные вычисления и хранение;

выделенная зона.

Преимущества: