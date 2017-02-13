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Бизнес

В «Кыргызтелекоме» разработали программу по внедрению проекта «Безопасный город»

Программисты ОАО «Кыргызтелеком» представят на шестом Кыргызстанском форуме информационных технологий-2017 свои инновационные разработки.

В частности, ожидается презентация следующих программных продуктов:
• разработки по внедрению проекта «Безопасный город» в Кыргызстане, развитие ИТ-проектов, таких как «Национальная платежная система» и «Электронное правительство»(ЦОД);
• электронный документооборот(ЭДО).

Форум пройдет 21 февраля в Бишкеке.

«Кыргызтелеком» выступает одним из спонсоров мероприятия.

Справка о новых разработках компании

Электронный документооборот (ЭДО) — совокупность автоматизированных процессов по созданию, интерпретации, передаче, приему и архивированию документов, а также по контролю над их выполнением и защите от несанкционированного доступа.

Возможности:
• автоматизация документооборота;
• оптимальное использование физического пространства и техники;
• сокращение сроков делопроизводства;
• обеспечение конфиденциальности информации;
• легкость внедрения инноваций и обучения;
• простой и эффективный поиск необходимой документации по одному или нескольким параметрам;
• контроль над исполнением документов;
• снижение рисков потери данных;
• эффективно организованная система хранения и поиска документов.

Преимущества:
• экономия временных, человеческих и финансовых ресурсов на организацию документооборота;
• прозрачность бизнес-процессов;
• рост конкурентных преимуществ;
• повышение исполнительской дисциплины при работе с документами;
• развитие корпоративной культуры;
• оптимизация деятельности всех подразделений компании.

Центр обработки данных (ЦОД)— обеспечение гарантированной безотказной работы информационной системы компаний.

ЦОД — это не только автоматизация бизнес-процессов, но и надежное хранение критически важных данных, а также удобство и безопасность эксплуатации.

Программа позволит обеспечить экспоненциальный рост объема данных (в 6 раз к 2020 году), развитие технологий Big Data, развитие программ в области безопасности и видеонаблюдения («Безопасный город» и др.), государственная политика и рост требований регуляторов по хранению данных (СОРМ, персональные данные, пр.), развитие модели ИТ-аутсорсинга и рост спроса на облачные сервисы.

Кроме этого, с помощью новой разработки программистов ОАО «Кыргызтелеком» можно внедрять и другие ИТ-проекты, такие как «Национальная платежная система» и «Электронное правительство».

Традиционные услуги:

  • аренда стойки или изолированного места в ней;
  • размещение серверов;
  • подключение к Интернету;
  • аренда каналов связи (VPN L2);
  • установка и настройка ПО;
  • администрирование;
  • услуги резервного копирования и хранения.

Высокоуровневые услуги:

  • аренда вычислительных мощностей;
  • виртуальный хостинг;
  • виртуальные серверы;
  • выделенные серверы;
  • дисковое пространство;
  • аренда приложений;
  • облачные вычисления и хранение;
  • выделенная зона.

Преимущества:

  • консолидация всей имеющейся информации;
  • возможность ее оперативной обработки;
  • сокращение затрат на обслуживание систем;
  • возможность модернизации вычислительных систем;
  • возможность наращивания вычислительных ресурсов в условиях внедрения новых бизнес-приложений;
  • возможность быстрой адаптации к изменяющимся требованиям бизнеса.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/45003/
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