Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за президентское кресло

В Кыргызстане начались выдвижения кандидатов в президенты страны. Ряд экспертов уже называют Темира Сариева и Бакыта Торобаева в числе наиболее реальных претендентов на президентское кресло. Эксперт Игорь Шестаков оценивает шансы претендентов.
— На ваш взгляд, такие прогнозы соответствуют возможностям этих двух кандидатов?
— Борьба за президентское кресло началась не сегодня. Уже последние два года все громче в СМИ и социальных сетях звучат имена и Темира Сариева, и Бакыта Торобаева.
Еще когда Темир Сариев возглавлял кабмин, было очевидным, что он стремится использовать премьерство в виде трамплина для участия в президентской гонке.
У лидера партии «Акшумкар» в медиапространстве и социальных сетях активно работает предвыборная команда. Однако «лайки» под постами в «Фейсбуке» еще не означают голоса на выборах.
К тому же Темир Сариев уже очень давно не добивался победы на выборах. Вместе с партией «Акшумкар» он проиграл борьбу за мандаты в Жогорку Кенеш в 2010 году.
Понимая, что у «Акшумкара» нет никаких шансов попасть в
Шансов у Бакыта Торобаева в этом плане гораздо больше. Его партия
Политический имидж Торобаева как оппозиционного парламентского политика тоже сможет принести ему дополнительные голоса на выборах.
Но реальные перспективы Бакыта Торобаева победить в нынешней президентской гонке, на мой взгляд, пока выглядят минимальными.
Пока он еще не вышел на уровень национального лидера, который бы объединил сегодня вокруг себя ведущие политические силы, крупный бизнес и большинство электората как на юге, так и на севере страны. Ведь на выборах в ЖК
— А кого вы считаете наиболее реальным кандидатом на президентский пост?
— На мой взгляд, мы увидим не менее 5–6 кандидатов, которые будут иметь примерно равные шансы для борьбы за президентство.
Одной из ключевых должна стать кандидатура от СДПК. Но
Имеет реальные шансы на выборах и Омурбек Бабанов, который за последние шесть лет показал себя как успешный политический менеджер.
Лидер «Республики» имеет и финансы, и медиасопровождение. Но Бабанов не только политик, который безусловно имеет свой устойчивый электорат за счет имиджа политика новой формации. Он еще и один из крупнейших бизнесменов страны.
У лидера «Республики» может возникнуть элементарный конфликт интересов с другими олигархами, которые будут опасаться, что президентом Бабанов будет продвигать только свои бизнес-интересы.
Поэтому лидеру «Республики» придется вести непростые переговоры для достижения консенсуса с политической элитой Кыргызстана.
Я бы не стал ограничивать список реальных кандидатов в президенты только мужчинами.
Экс-глава Счетной палаты КР Эльмира Ибраимова способна сильно обострить борьбу за президентское кресло.
Ибраимову поддержат представители городской интеллигенции и среднего класса как политика, который имеет высокий интеллектуальный уровень. К тому же она не была замешана в
Как эффективный менеджер Эльмира Ибраимова известна многим сельским жителям, благодаря реализации региональных проектов по развитию сельской инфраструктуры.
Кроме этого, Эльмира Султановна достаточно дипломатична в своей политической деятельности и является политическим центристом, выступая за проведение экономических и демократических преобразований.
В целом потенциального победителя в предвыборной гонке сегодня однозначно назвать нельзя. И это хорошо для создания в Кыргызстане государственной системы, где есть необходимая для развития государства политическая конкуренция. Ведь во времена Акаева и Бакиева было заранее понятно, кто станет президентом.