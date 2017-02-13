Эльмира Ибраимова способна обострить борьбу за президентское кресло

В Кыргызстане начались выдвижения кандидатов в президенты страны. Ряд экспертов уже называют Темира Сариева и Бакыта Торобаева в числе наиболее реальных претендентов на президентское кресло. Эксперт Игорь Шестаков оценивает шансы претендентов.

— На ваш взгляд, такие прогнозы соответствуют возможностям этих двух кандидатов?

— Борьба за президентское кресло началась не сегодня. Уже последние два года все громче в СМИ и социальных сетях звучат имена и Темира Сариева, и Бакыта Торобаева.

Еще когда Темир Сариев возглавлял кабмин, было очевидным, что он стремится использовать премьерство в виде трамплина для участия в президентской гонке.

У лидера партии «Акшумкар» в медиапространстве и социальных сетях активно работает предвыборная команда. Однако «лайки» под постами в «Фейсбуке» еще не означают голоса на выборах.

К тому же Темир Сариев уже очень давно не добивался победы на выборах. Вместе с партией «Акшумкар» он проиграл борьбу за мандаты в Жогорку Кенеш в 2010 году.

Понимая, что у «Акшумкара» нет никаких шансов попасть в парламент-2015 , Темир Сариев пошел на политический союз с партией «Кыргызстан», который в итоге завершился для него потерей поста премьер-министра .

Шансов у Бакыта Торобаева в этом плане гораздо больше. Его партия «Онугуу-Прогресс» за последние четыре года смогла с регионального уровня подняться до республиканского, успешно пройдя не только в ЖК, но и получив мандаты на выборах в местные кенеши, включая столичный.

Политический имидж Торобаева как оппозиционного парламентского политика тоже сможет принести ему дополнительные голоса на выборах.

Но реальные перспективы Бакыта Торобаева победить в нынешней президентской гонке, на мой взгляд, пока выглядят минимальными.

Пока он еще не вышел на уровень национального лидера, который бы объединил сегодня вокруг себя ведущие политические силы, крупный бизнес и большинство электората как на юге, так и на севере страны. Ведь на выборах в ЖК «Онугуу-Прогресс» заняла только четвертое место, что соответствует политической поддержке Бакыта Торобаева в реальности на сегодняшний день.

— А кого вы считаете наиболее реальным кандидатом на президентский пост?

— На мой взгляд, мы увидим не менее 5–6 кандидатов, которые будут иметь примерно равные шансы для борьбы за президентство.

Одной из ключевых должна стать кандидатура от СДПК. Но социал-демократы не спешат выдвигать кандидата, тем самым подогревая интригу предстоящих выборов.

Имеет реальные шансы на выборах и Омурбек Бабанов, который за последние шесть лет показал себя как успешный политический менеджер.

Лидер «Республики» имеет и финансы, и медиасопровождение. Но Бабанов не только политик, который безусловно имеет свой устойчивый электорат за счет имиджа политика новой формации. Он еще и один из крупнейших бизнесменов страны.

У лидера «Республики» может возникнуть элементарный конфликт интересов с другими олигархами, которые будут опасаться, что президентом Бабанов будет продвигать только свои бизнес-интересы.

Поэтому лидеру «Республики» придется вести непростые переговоры для достижения консенсуса с политической элитой Кыргызстана.

Я бы не стал ограничивать список реальных кандидатов в президенты только мужчинами.

Экс-глава Счетной палаты КР Эльмира Ибраимова способна сильно обострить борьбу за президентское кресло.

Ибраимову поддержат представители городской интеллигенции и среднего класса как политика, который имеет высокий интеллектуальный уровень. К тому же она не была замешана в каких-либо коррупционных скандалах.

Как эффективный менеджер Эльмира Ибраимова известна многим сельским жителям, благодаря реализации региональных проектов по развитию сельской инфраструктуры.

Кроме этого, Эльмира Султановна достаточно дипломатична в своей политической деятельности и является политическим центристом, выступая за проведение экономических и демократических преобразований.

В целом потенциального победителя в предвыборной гонке сегодня однозначно назвать нельзя. И это хорошо для создания в Кыргызстане государственной системы, где есть необходимая для развития государства политическая конкуренция. Ведь во времена Акаева и Бакиева было заранее понятно, кто станет президентом.