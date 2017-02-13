Уникальный проект от «БТА Банка»

Получите бесплатно возобновляемую кредитную карту «БТА Банка», совершайте покупки с помощью карты, и мы вернем вам 5 процентов от ваших покупок.
Это уникальный проект, не имеющий аналогов на финансовом рынке Кыргызстана.
С нашим проектом покупки станут в радость, ведь это выгодная накопительная система для картодержателей ЭЛКАРТ и Visa от «БТА Банка».
Оплачивая покупки картой банка, вы получаете бонус в размере 5 процентов.
Расходуйте деньги с умом!
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Более подробная информация — на сайте банка.