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Бизнес

Уникальный проект от «БТА Банка»

«БТА Банк» запускает новый продукт — револьверную карту с кредитом в размере двух зарплат.

Получите бесплатно возобновляемую кредитную карту «БТА Банка», совершайте покупки с помощью карты, и мы вернем вам 5 процентов от ваших покупок.

Это уникальный проект, не имеющий аналогов на финансовом рынке Кыргызстана.

С нашим проектом покупки станут в радость, ведь это выгодная накопительная система для картодержателей ЭЛКАРТ и Visa от «БТА Банка».

Оплачивая покупки картой банка, вы получаете бонус в размере 5 процентов.

Расходуйте деньги с умом!

Телефон для справок: (0312) 90-54-66.

Более подробная информация — на сайте банка.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/44927/
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