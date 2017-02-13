Уникальный проект от «БТА Банка»

«БТА Банк» запускает новый продукт — револьверную карту с кредитом в размере двух зарплат.

Получите бесплатно возобновляемую кредитную карту «БТА Банка», совершайте покупки с помощью карты, и мы вернем вам 5 процентов от ваших покупок.

Это уникальный проект, не имеющий аналогов на финансовом рынке Кыргызстана.

С нашим проектом покупки станут в радость, ведь это выгодная накопительная система для картодержателей ЭЛКАРТ и Visa от «БТА Банка».

Оплачивая покупки картой банка, вы получаете бонус в размере 5 процентов.

Расходуйте деньги с умом!

Телефон для справок: (0312) 90-54-66 .

Более подробная информация — на сайте банка.