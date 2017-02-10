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Бизнес

4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom

»День-ночь» — это популярная линейка интернет-пакетов от ведущего мобильного оператора страны, усовершенствованная с учетом пожеланий абонентов мегасети. Пакеты оценят те, кому нужен скоростной Интернет на каждый день. MegaCom приводит 4 причины подключить один из пакетов прямо сейчас:

1. Интернета стало больше, а цена во много раз ниже! Судите сами: если раньше за 350 сомов можно было подключить пакет «День-ночь 2000+», включающий в себя 2000 мегабайт днем и 2000 мегабайт ночью, то теперь за эту же сумму вы можете подключить пакет объемом 8 ГИГАБАЙТ днем и неограниченное количество ГИГАБАЙТОВ ночью плюс 4G бонус — еще 8 ГИГАБАЙТ.

2. Интернет-пакеты на любой вкус.

3. Автообновление. Вам не нужно набирать комбинацию и подключать опцию заново, если истек срок действия либо вы использовали все мегабайты по пакету. Стоит только пополнить баланс, и новый пакет подключится автоматически.

4. SMS-оповещения. Получайте SMS-уведомления, когда ваши мегабайты либо срок действия близятся к завершению. Таким образом вы всегда сможете своевременно распорядиться активным пакетом.

Больше информации доступно на сайте www.megacom.kg.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/44847/
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