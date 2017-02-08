MegaCom расширяет географию роуминга

Постепенно расширяя географию стран, компания MegaCom выбирает самые востребованные у своих абонентов направления. В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что гарантирует значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.
Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в Филиальную сеть компании, где вы сможете ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга, а профессиональные специалисты предоставят квалифицированную консультацию и помогут подключить нужные услуги.
Роуминг от MegaCom — это возможность чувствовать себя как дома в любой точке мира.