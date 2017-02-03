Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»

Десятки тысяч абонентов MegaCom уже выбрали свой «Элдик». Но наибольшей популярностью пользуется пакет «Элдик 120». Данный пакет подойдет каждому — студенту, домохозяйке, успешному предпринимателю. Ведь «Элдик 120» — это 3 500 МБ мобильного Интернета, 950 минут и 1 500 SMS внутри сети, а также 30 минут вне сети всего за 120 сомов в неделю. Чтобы подключиться, просто наберите команду *303*120*1#.

«Элдик 120» выручает меня в учебе. Созваниваться с одногруппниками, уточнять задания на дом, искать информацию для докладов и рефератов, в свободное время сидеть в социальных сетях — все это всего за 120 сомов в неделю», — делится Инсан Рыскулов, студент вуза.

»Я долго искал для себя подходящий тариф, главным критерием для меня было удобство для работы. Мне нужен скоростной Интернет 24 часа в сутки, чтобы списываться с партнерами, отправлять им необходимую информацию и документы, выгодная связь, чтобы звонить подрядчикам, курьерам и коллегам. Поэтому «Элдик 120» стал идеальным решением для меня», — поделился своими впечатлениями Юрий Кузьмин, предприниматель.

Подберите то, что нужно именно вам, в опциях «Элдик 50», «Элдик 80», «Элдик 160», «Элдик 210». В линейку включены разнообразные пакеты интернет-трафика — от 1 до 7 гигабайт в неделю на максимальной скорости.

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