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Бизнес

ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности

«Росинбанк» предлагает своим клиентам новые условия кредитования: для бизнеса — по ставке от 11 процентов годовых, потребительские кредиты — от 19 процентов.

«В основе новой кредитной политики нашего банка лежит индивидуальный подход к каждому клиенту, — рассказал заместитель председателя правления банка Ваагн Ншанян. — И это вполне логично, ведь нет двух одинаковых причин взять кредит. У каждого бизнес-проекта свой потенциал, своя траектория развития, соответственно и условия кредитования должны быть уникальными именно для этого дела. Тот же подход у нас и к выдаче потребительских кредитов разных форматов: они должны давать новые возможности людям, а не становиться для них кабалой».

Кредитные продукты ОАО «Росинбанк» максимально учитывают интересы клиентов, предоставляя дополнительные преимущества с гибкими сроками кредитования и с возможностью досрочного погашения кредитов без дополнительных комиссий.

Получить кредиты в кратчайшие сроки и максимально быстро можно во всех филиалах ОАО «Росинбанк». За более подробной информацией обращайтесь по телефону +996 312 55 44 44.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/44334/
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