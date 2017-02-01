«Смартфон по контракту» – уникальная возможность купить смартфон в рассрочку от мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! объявляет беспрецедентные условия приобретения смартфонов по контракту. Теперь современные смартфоны с поддержкой 4G стали еще доступнее. Впервые у кыргызстанцев появилась возможность приобрести смартфон любой марки (Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и т.д.) с выгодным тарифом в рассрочку, выплачивая его стоимость постепенно, в течение 12 месяцев. Ежемесячная оплата снимается автоматически прямо с мобильного счета.

«Смартфон по контракту» – что это?

Покупатель с ограниченным бюджетом получает возможность не откладывать покупку смартфона на долгие месяцы и, кроме того, существенно сэкономить на мобильной связи. У клиентов есть возможность приобрести популярные модели смартфонов в рассрочку до 12 месяцев по очень доступным условиям. Так, к примеру, размер ежемесячного платежа при покупке Huawei Y3 II составит всего 670 сомов. При этом в размер ежемесячного платежа уже включена стоимость пакета бесплатных минут и безлимитного Интернета.

В чем преимущества программы «Смартфон по контракту»?

Одно из главных преимуществ уникального предложения - это то, что оплата у абонента списывается прямо с мобильного счета. Простая процедура оформления займет минимум времени, притом что клиенту не нужно посещать банк. Приобретая смартфон по контракту в магазинах О!Store, клиент сможет выбрать специальный выгодный тарифный план с бесплатными минутами и безлимитным Интернетом.

Где можно приобрести «смартфоны по контракту»?

Приобрести смартфон по контракту может практически любой желающий в магазинах O!Store по следующим адресам: ТЦ «ЦУМ» – 1-й этаж, ТРЦ «Бишкек-парк» – этаж M1, ТЦ Vefa Center – 1-й этаж, ул.Юнусалиева, 177/1 (рядом с ТЦ Beta Stores-2) и в городе Оше на улице Курманджан датки, 256а.