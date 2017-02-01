«Смартфон по контракту» — что это?
Покупатель с ограниченным бюджетом получает возможность не откладывать покупку смартфона на долгие месяцы и, кроме того, существенно сэкономить на мобильной связи. У клиентов есть возможность приобрести популярные модели смартфонов в рассрочку до 12 месяцев по очень доступным условиям. Так, к примеру, размер ежемесячного платежа при покупке Huawei Y3 II составит всего 670 сомов. При этом в размер ежемесячного платежа уже включена стоимость пакета бесплатных минут и безлимитного Интернета.
В чем преимущества программы «Смартфон по контракту»?
Одно из главных преимуществ уникального предложения — это то, что оплата у абонента списывается прямо с мобильного счета. Простая процедура оформления займет минимум времени, притом что клиенту не нужно посещать банк. Приобретая смартфон по контракту в магазинах О!Store, клиент сможет выбрать специальный выгодный тарифный план с бесплатными минутами и безлимитным Интернетом.
Где можно приобрести «смартфоны по контракту»?
Приобрести смартфон по контракту может практически любой желающий в магазинах O!Store по следующим адресам: ТЦ «ЦУМ» —