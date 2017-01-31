Сегодня вы можете выиграть 1 000 000 сомов от MegaCom!





Сегодня, 31 января 2017 года, у активных участников викторины «" есть уникальная возможность выиграть 1 000 000 сомов!

Для участия в розыгрыше суперприза необходимо иметь более 20 оплаченных пакетов «Счастливые SMS», которые были использованы еще до сегодняшнего дня, и в день розыгрыша у вас должен быть хотя бы один пакет. Чтобы активировать пакет, отправьте любое SMS на номер 2016 либо наберите короткий номер *2016#. За абонентскую плату в размере 12 сомов с учетом НДС и НсП вы получаете 20 SMS внутри сети. На ваш номер поочередно поступят вопросы с вариантами ответа. Нужно максимально быстро отправить верный ответ, за который начисляется 10 баллов. Победителем объявляется участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время.

Напоминаем, каждый день можно выиграть 15 000 сомов, каждый месяц самый активный эрудит

получает iPhone 6S.

Блесните своими знаниями в самых разных сферах науки, истории, культуры и искусства. Помните о том, что важны не только ваши познания, но и скорость ответов на вопросы.

Подробнее о викторине и правилах участия можно узнать на сайте luckysms.megacom.kg.