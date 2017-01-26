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Бизнес

В Бишкеке возводят «Башню льва»


В Бишкеке возводят Arstan Tower — «Башню льва». Компания-застройщик B&K Bowling Center вчера презентовала проект жилого 22-этажного дома премиум-класса, при строительстве которого использует новейшие в отрасли технологии.

По словам архитектора здания Сапара Султанова, при разработке проекта было решено совместить несколько стилей — классику, модерн и постмодерн. «Есть даже элементы стиля 1930–1940 годов», — сказал он.

Архитектор отметил, что высота здания составит 100 метров. Масштабное сооружение имеет 3-уровневый подземный паркинг, куда машины доставляют специальными автолифтами финского производства. Эксклюзивные квартиры с собственными террасами разной площади будут оборудованы новейшей системой кондиционирования стандарта VRF компаний Fujitsu, Mitsubishi.

Для увеличения сейсмостойкости здания на дно котлована уложена двухметровая трехсекционная бетонная подушка, которая демпфирует все колебания земной поверхности и выдерживает колебания в 9 баллов. Само строительство ведется в строгом соответствии с требованиями конструкторов соблюдать особенности рельефа местности.

В здании будут расположены фитнес-центр с 25-метровым бассейном, спа-центр, ресторан на 21-м этаже с видом на город, кофейня, мини-маркет, детский клуб, а также предусмотрен круглосуточный консьерж-сервис.

Помещения с первого по третий этаж отведены под офисы, с четвертого начинается жилая часть. Тем, кто приобретет апартаменты, не придется думать о ремонте: они будут полностью готовы к вселению.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.arstan-tower.kg.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/43953/
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