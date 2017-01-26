6 причин подключить «Безлимитный 4G» от MegaCom

Безлимитный 4G» — это
1. Это удобно. «Безлимитный 4G» — это максимум скоростного мобильного Интернета для чего угодно — общения с друзьями и родными, просмотра видеороликов и фильмов в формате HD, скачивания популярных музыкальных новинок
2. Это выгодно. Всего за 1290 сомов вы получите 30 дней Интернета на максимальной скорости в сети 4G.
3. Модем в подарок. Подключив тариф до 30 июня 2017 года и заплатив сразу за два месяца, вы получите современный
4. Бесплатный
5. 4G еще быстрее. Скорость мобильного Интернета отMegaCom стала еще выше благодаря внедрению инновационной технологии агрегации частот в сети 4G LTE в диапазонах LTE 1800 и LTE 2100.
6. 4G еще больше. MegaCom активно расширяет зону охвата современной сети, стремясь охватить все регионы страны. Карта покрытия сети 4G, все подробности о подключении и управлении тарифом «Безлимитный 4G» доступны на сайте компании 4g.megacom.kg.
Если у вас возникнут вопросы о тарифе или других опциях компании, вам всегда будут рады помочь на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.
Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!