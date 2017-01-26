ОАО «Росинбанк» на страже финансовой безопасности клиентов

Для снижения риска мошеннических операций с платежными картами при посещении стран с высоким уровнем мошенничества международные платежные системы рекомендуют всем финансовым учреждениям предпринять повышенные меры безопасности.

В целях сохранности денежных средств клиентов банками Кыргызстана принято решение о временных ограничениях на проведение операций с платежными картами VISA и UnionPay в следующих странах:

Афганистан, Бангладеш, Бруней-Даруссалам , Камбоджа, Фиджи,

Французская Полинезия, Гонконг, Индонезия, Индия, Кирибати,

КНДР, Макао, Малайзия, Маршалловы Острова, Микронезия, Мьянма, Науру, Непал, Республика Палау, Папуа-Новая Гвинея,

Пакистан, Филиппины, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, Шри-Ланка , Тайвань, Таиланд, Восточный Тимор, Королевство Тонга, Тувалу, Республика Вануату, Вьетнам.

Юго-Восточная Азия, являясь одним из самых популярных туристических маршрутов для кыргызстанцев, остается лидером мошеннического промысла в сфере платежных карт. По статистике риск потери средств в большинстве случаев приходится на снятие наличных в банкоматах. Во избежание негативных последствий ОАО «Росинбанк» настоятельно рекомендует тщательнее планировать поездку в вышеперечисленные страны и соблюдать меры безопасности при проведении операций.

Путешественникам рекомендуется предъявлять карту к оплате только в тех торгово-сервисных точках обслуживания, которые вызывают доверие. Для минимизации риска остаться без платежной карты в случае ее утери или кражи рекомендуется перед поездкой открыть еще одну карту. При необходимости перевести средства с одного карточного счета на другой поможет удобный интернет-банкинг от ОА «Росинбанк».

Движение денежных средств за границей можно контролировать как с помощью интернет-банкинга , так и через сервис SMS-сообщений в случае подключения услуги «роуминг». При активации сервиса SMS-сообщений держателю карты будет отправляться информация обо всех операциях с его платежной картой.

При возвращении в Кыргызстан из стран Юго-Восточной Азии банк советует перевыпустить платежную карту.

Держателям карт VISA и UnionPay перед поездкой в вышеперечисленные страны необходимо снять ограничения по платежным картам, написав заявление в любом филиале банка.

О безопасном использовании платежных карт читайте подробнее на сайте.