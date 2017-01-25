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Бизнес

Эксперты MegaCom о том, как экономить на мобильном Интернете

Смартфонов становится все больше, и потребность в мобильном Интернете возрастает, однако немногие в курсе того, как грамотно оптимизировать свои расходы и сделать использование телефона более рентабельным. В этой статье эксперты MegaCom делятся советами о том, как экономить на мобильном Интернете, правильно настроить свой мобильный аппарат и выбрать нужный тариф или опцию.

1. Подключайте интернет-пакеты, ведь тут действует принцип «оптом дешевле».

· Интернет-пакеты «День-Ночь» — это выгода в тройном размере: дневной пакет, безлимитный ночной Интернет плюс бонус в размере дневного трафика при подключении к 4G от MegaCom.

· Тарифный план «Элдик» — высокоскоростной Интернет 24 часа в сутки с бонусом в виде минут и SMS. Сотни тысяч абонентов выбрали этот тариф за простоту, удобство и выгоду.

2. Изучайте новые выгодные предложения от мобильного оператора.

· Новый тарифный план «Интернет навсегда» — это безлимитный Интернет без ограничений по объемам и абонентской платы.

3. Используйте мобильные версии сайтов и популярных социальных сетей.

· Мобильная версия сайта всегда более легкая, поэтому загружается быстрее и расходует меньший объем мобильного трафика.

4. Включите режим экономии трафика в вашем браузере.

5. Регулярно обновляйте программное обеспечение вашего смартфона и версии установленных приложений, так как их разработчики предлагают все новые решения по контролю трафика и экономии средств.

6. Устанавливайте лимиты потребления трафика и оповещения при достижении порога. Это можно сделать, зайдя в настройки мобильного телефона.

7. Отключайте «фоновый режим обмена данными» редко используемых вами приложений.

8. Настройте загрузку обновлений только по Wi-Fi.

9. Не забывайте отключать мобильные данные, когда пользуетесь WiFi.

Компания MegaCom прилагает усилия для того, чтобы абоненты были обеспечены информационной поддержкой и оперативной помощью при возникших затруднениях. Специалисты службы поддержки клиентов *500, центров продаж и обслуживания и фирменных салонов готовы проконсультировать вас и ответить на ваши вопросы. Также вы можете отправить бесплатные SMS-сообщения c интересующими вас вопросами по услуге «SMS-консультант». Не забывайте о сервисе «Онлайн-помощник», который доступен на официальном сайте компании 24 часа в сутки.

MegaCom — надежный оператор связи.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/43821/
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