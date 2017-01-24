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Бизнес

Более 100 000 пользователей социальных сетей выбирают О!

На сегодняшний день на официальные страницы мобильного оператора О! в социальных сетях уже подписаны свыше 107 тысяч пользователей. А Facebook-страница компании – лидер среди телеком-операторов Кыргызстана по данным самого популярного сервиса аналитики соцмедиа SocialBakers. За обновлениями страницы компании следят более 50 тысяч пользователей популярной соцсети. 

«Мы уделяем особое внимание службе поддержки на официальных страницах компании в социальных сетях. Так, любой пользователь, обратившийся за онлайн-консультацией на официальные страницы О! в социальных сетях, получит оперативное решение вопроса в течение нескольких минут, независимо от времени суток и дня недели. Мы всегда на связи для наших абонентов!» – отметил коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Будьте в центре событий, присоединяйтесь к официальным страницам О! в социальных сетях Facebook, «Одноклассники», Instagram, Viber и Twitter!

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/43779/
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