Открытое обращение авиаторов Кыргызстана

Члены ОО «Союз авиаторов КР», ОЮЛ «Ассоциация авиапредприятий КР», ветераны гражданской авиации КР выражают глубокое соболезнование семьям погибших в связи с крушением грузового самолета 16 января 2017 г . вблизи аэропорта «Манас» и желают всем пострадавшим в этом страшном происшествии скорейшего и полного выздоровления.

Наши горечь и понимание всех последствий трагедии связаны еще с тем, что многие из нас были свидетелями, а некоторые и участниками авиационных происшествий, которые случались на долгом и трудном пути развития кыргызской гражданской авиации. Особенно в памяти всех страшная катастрофа с ВС «Боинг-737» авиакомпании «ИТЭК ЭЙР» в 2008 г .

Расследование этого случая длилось больше года, а отголоски в виде судебных претензий продолжаются до сих пор. Уроки той первой страшной катастрофы с ВС тяжелой транспортной авиации после получения независимости Кыргызской Республики должны быть учтены в данном случае.

Для расследования причин катастрофы самолета «Боинг-747» работает комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в которую включены инспекторы летно-производственных отделов Агентства гражданской авиации (АГА) КР. Также в качестве наблюдателей и представителей принимают участие сотрудники Национального бюро США по безопасности на транспорте (NTSB), Национального совета Турции по расследованию происшествий, представители производителя самолетов «Боинг».

Создана правительственная комиссия КР, обеспечивающая содействие работе вышеуказанной комиссии и помощь пострадавшим в данной катастрофе.

Вся работа, связанная с данным расследованием, ведется в соответствии с положениями Воздушного кодекса КР и Приложения 13 к Чикагской конвенции о Международной организации гражданской авиации, согласно которым никто не имеет права вмешиваться в ход расследования. Правительственная комиссия по расследованию авиационного происшествия выступила с просьбой к СМИ и другим лицам воздержаться от комментариев и оценок, которые могут неправильно толковать произошедшее событие и повлиять на ход расследования.

Мы, авиаторы с большим профессиональным опытом, поддерживаем данное заявление, но, ежедневно видя и слушая различные комментарии от лиц, зачастую далеких от авиации, решили выступить с данным обращением.

Любое подобное трагическое авиационное происшествие неизбежно связано с судьбами сотен людей, а также необходимостью несения миллионных расходов на выплату компенсаций и страховых выплат.

Цель расследования таких авиационных событий - это определение причин, по которым оно произошло, и недопущение подобных происшествий в дальнейшем. Определение степени виновных - это прерогатива суда, который будет после окончания расследования и выводов комиссии.

Все мы знаем понятие презумпции невиновности и хотели бы данным обращением призвать все СМИ, представителей различных официальных и государственных органов, а также других лиц воздерживаться от необоснованных комментариев и высказываний, могущих прямо или косвенно повлиять на ход расследования.

Особенно это относится к тем лицам, которые в стремлении пропиариться или получить какие-то политические дивиденды начинают рассуждать о квалификации и действиях авиационного персонала аэропорта «Манас» и диспетчеров ГП «Кыргызаэронавигация», о состоянии ВС и маршруте полета, о его коммерческой загрузке и содержании груза, оспаривают необходимость посадки в а/п «Манас» и призывают к кадровым перестановкам в аэропорту. Все это может быть воспринято как недоверие к работе комиссии по расследованию и в первую очередь - Межгосударственному авиационному комитету, а также приводит к нагнетанию обстановки в обществе и к нервозности работы коллективов авиационных предприятий КР.

Также хотелось бы от имени всего авиационного общества обратиться к нашим уважаемым народным избранникам - депутатам, обладающим большой властью и широкими полномочиями. Вы находитесь на виду у всего народа и должны в первую очередь соблюдать законодательство Кыргызской Республики, и любые ваши неосторожные высказывания или передергивание фактов по данной катастрофе могут быть неправильно истолкованы в народе и вызвать нежелательные противоречия в общественном сознании.

Будем терпимы в эти трудные моменты испытаний! Время расставит все по местам и восстановит истину. Не будем проводить политику в угоду своим интересам, используя горе и страдание сотен пострадавших людей.

Председатель совета ОО «Союз авиаторов КР» Алыбаев Д.О.,

исполнительный директор ОЮЛ

«Ассоциация авиапредприятий КР» Джангазиев Ш.К.,

заслуженный работник транспорта КР,

почетный авиатор КР Козубеков К.У.,

заслуженный работник транспорта КР Джангиров Р.К.,

ветеран авиации КР Турсунакунов Т.,

ветеран авиации КР Дегенбаев К.Д.,

ветеран авиации КР Масадыков М.Ш.,

почетный авиатор КР Кульчаров Д.Д.,

почетный авиатор КР Насыров И.Н.,

почетный авиатор КР Гуйван В.Т.,

ветеран ГА КР Бабак Е.А.,

ветеран ГА КР Уметалиев А.Т.