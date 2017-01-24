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Бизнес

Выиграйте эксклюзивный деловой набор на 2017 год от MegaCom

По многочисленным просьбам абонентов MegaCom вновь запустил конкурс, приняв участие в котором, можно выиграть фирменный деловой комплект из ежедневника, настольного и настенного календарей на 2017 год. Конкурс проходит на официальной странице компании в Facebook. Присоединяйтесь!

Главной темой эксклюзивного календаря компании MegaCom на 2017 год стал ширдак, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО как одно из самых сложных по своей технике изготовления изделий из войлока. Каждая страница нового календаря MegaCom — это неповторимый, уникальный ширдак, каждый узор и орнамент которого наполнен особым смыслом. К примеру, окантовочные поля ширдака, белые и черные треугольники олицетворяют горы. Считается, что сочетание красного и белого цветов символизирует продолжение рода, в то время как синий и красный образуют союз озера Иссык-Куль и живописных гор Ала-Тоо. Отметим, что в основу концепции этого календаря легла идея поддержки мобильным оператором национальных ценностей.

Автором ширдаков, использованных для календаря, является Зымраткан Сакеналиева из села Ат-Баши Нарынской области, которая на протяжении 20 лет занимается этим ремеслом. Сегодня в ее команде трудятся около 60 рукодельниц. Работы З.Сакеналиевой получили сертификат ЮНЕСКО о включении номинации «Искусство изготовления кыргызских традиционных ковров — ала кийиз и ширдак» в список срочной охраны по нематериальному культурному наследию. Ее работы получают высокую оценку на многих местных и международных выставках, конкурсах.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/43765/
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