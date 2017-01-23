MegaCom поддержал открытие ледового катка в Нарыне

Открытие катка стало грандиозным праздником для нарынчан.
Также состоялся захватывающий товарищеский матч между хоккейными командами Кыргызстана и Казахстана. Лучшие фигуристы и хоккеисты получили фирменные подарки от MegaCom.
Напомним, будучи крупным и социально ответственным бизнесом, компания MegaCom регулярно поддерживает социальные проекты, призванные улучшить жизнь кыргызстанцев. Так, с помощью MegaCom в Нарынской области построена и действует муниципальная пекарня «Нарын — Келечек», выпекающая хлеб по социальным ценам. Кроме того, установлено 16 компьютерных классов по проекту «MegaБилим». Ведется патронат ветеранов Великой Отечественной войны и
Кроме того, MegaCom уделяет особое внимание развитию и поддержке спорта в Кыргызстане в рамках спонсорства и благотворительности. Много лет самые яркие спортивные события, трансляции, турниры и чемпионаты прочно ассоциируются с именем крупнейшего мобильного оператора страны.
MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!