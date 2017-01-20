О! запускает услугу «Мобильная библиотека»

«Мы уделяем внимание повышению цифровой грамотности населения и расширению спектра услуг для клиентов компании. Современные мобильные технологии предоставляют все новые возможности для пользователей. Поэтому мы рады предоставить новый сервис, который открывает доступ к интересному и качественному контенту. С помощью услуги „Мобильная библиотека“ абоненты могут познакомиться с известными литературными произведениями. Подключайтесь!» — отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.
Чтобы воспользоваться «Мобильной библиотекой», необходимо зайти на сайт books.o.kg и ввести логин и пароль, предварительно подключив услугу командой *7780#. При этом можно воспользоваться любым
Стоит отметить, что мобильный оператор О! предоставляет 3 дня бесплатного доступа к библиотеке при первом подключении. С
Подробная информация о новой услуге «Мобильная библиотека» на сайте компании www.o.kg и на books.o.kg.
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