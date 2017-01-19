В самолете «Боинг-747» не было груза, предназначенного для Кыргызстана

В грузовом самолете «Боинг-747»
, упавшего 16 января вблизи международного аэропорта «Манас», не было груза, предназначенного для Кыргызстана.
Грузовой самолет рейса Гонконг — Бишкек — Стамбул не обслуживался в воздушно-грузовом центре. В аэропорту «Манас» данный рейс осуществлял только техническую посадку — дозаправка и смена экипажа, так как по требованию Гражданской авиации Турции экипаж подлежит замене при полете более 6 часов (примечание: зависит от категории рейсов).
Напомним, 16 января 2017 года в 7.17 самолет «Боинг 747–400», принадлежащий Турецкой авиакомпании АСТ и выполнявший полет рейсом № 6491 (Гонконг — Бишкек — Стамбул), производя посадку на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта «Манас» для заправки топлива, упал на село Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.