Комиссия за пополнение мобильного счета в сети MegaCom составляет не более 5 сомов

Мобильный оператор стремится к тому, чтобы абоненты не переплачивали за услугу пополнения баланса. Для этого компанией реализованы различные возможности пополнения баланса с комиссией 0 процентов:
· в центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах MegaCom (77 по всей стране), адреса которых можно узнать на сайте megacom.kg;
· в брендированных терминалах MegaCom, установленных в обширной сети магазинов «Народный» (43 по республике);
· более 200 промоутеров в фирменной одежде предоставляют услуги пополнения баланса без комиссии;
· через электронные кошельки GeoPay, «Элсом», «Мобильник»;
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· в личном кабинете на сайте megacom.kg.
Также компания MegaCom напоминает и о других возможностях пополнения баланса. При этом комиссия за пополнение баланса не превышает 5 сомов:
· платежные терминалы, количество которых более 3 тысяч по всей стране;
· кассы банков;
· почтовые отделения «Кыргыз почтасы»;
· «Международный платеж» — это возможность пополнить баланс за пределами Кыргызстана. Более 20 тысяч пунктов пополнения баланса на территории Российской Федерации и Казахстана.