05:21
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Бизнес

Нурдин Абдылдаев: Митинг у мэрии – это попытка давления на депутатов Бишкекского городского кенеша

«Власть города собрала людей и организовала у входа в мэрию несанкционированный митинг в поддержку кандидата Албека Ибраимова, они беспрерывно кричат в громкоговорители, обращаясь к депутатам, в пользу Албека Ибраимова. Я просил обеспечить общественный порядок, но милиция и мэрия на это никак не реагируют, я это расцениваю как попытку давления на депутатов БГК и признак неуверенности в своих силах нынешнего и.о. мэра», - сообщил кандидат в мэры Бишкека Нурдин Абдылдаев.

«Они уже не знают, как сохранить за собой кресло мэра, и начали организовывать митинги, вот лицо сегодняшней власти», - подчеркнул Нурдин Абдылдаев.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/42976/
просмотров: 9
Версия для печати
Популярные новости
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе