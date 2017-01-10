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Бизнес

Эмильбек Каптагаев: Албек Ибраимов провалил выборы в горкенеш

«По всем критериям кандидатура Нурдина Абдылдаева предпочтительнее, столица только выиграет, если он станет мэром, - считает Эмильбек Каптагаев. - Надеюсь, у депутатов городского кенеша разум и интересы города возьмут верх над эмоциями и сиюминутными партийными интересами. Если они реально хотят перемен к лучшему, то поддержат кандидатуру Абдылдаева».

«Что касается Албека Ибраимова, то после его публичных признаний и подставы президента Алмазбека Атамбаева по участку земли, принадлежащему фирмам Максима Бакиева, к тому же на пустом месте получившего многомиллионную выгоду себе от продажи участка, не дает ему никаких морально-этических прав вновь баллотироваться. К тому же он, будучи руководителем штаба СДПК, практически провалил выборы в горкенеш, горожане не поддержали его. А если власти все-таки продавят его кандидатуру и он станет мэром, то все аукнется уже осенью, на президентских выборах, если не раньше», - добавил экс-глава Иссык-Кульской области.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/42921/
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