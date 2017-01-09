Чункурчак и Орловка на связи!

Новые базовые станции, установленные технической службой оператора на Чункурчаке и в Орловке, позволяют любителям активного отдыха быть в пределах досягаемости большинства телекоммуникационных услуг. Теперь там можно воспользоваться не только голосовой связью отличного качества, но и высокоскоростным мобильным Интернетом: установленная сеть 3G дает возможность обмениваться видео и фотофайлами, выходить в прямой эфир и многое другое.
Тилек Ахматов, коммерческий директор
Продолжая работу над качеством связи по всей республике, оптимизируя сеть, Beeline ввел в коммерческую эксплуатацию в декабре 2016 года 24 базовых станции поколения 4G. В 2016 году оператор обеспечил возможностью пользоваться высокоскоростным Интернетом сотни населенных пунктов, включая города и села.
Beeline — оператор, первым предоставивший населению этих районов республики возможность пользоваться новейшими технологиями, позволяющими осуществлять передачу данных со скоростью до 75 Мбит/с. Еще одним преимуществом сети 4G (LTE) являются новые возможности для расширения спектра услуг мобильной связи. Сеть нового стандарта связи находится в диапазоне 800 МГц, что обеспечивает лучшее проникновение сигнала внутри зданий и большую площадь покрытия.
Проверить, поддерживает ли ваш телефон стандарт 4G, и ознакомиться с подробной картой охвата вы можете на сайте 4g.beeline.kg.