15:56
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Бизнес

Многофункциональных банкоматов «Росинбанка» становится больше

На территории бишкекского офиса банка, на улице Токтогула, 187 установлен еще один современный банкомат с функцией приема наличных (cash-in). АТМ обслуживает международные платежные карты VISA и UnionPay International, «Золотая корона», а также национальную карту «Элкарт» в режиме 24/7.

С помощью данного банкомата можно также оплачивать различные сервисы наличным и безналичным способом: услуги интернет-провайдеров, операторов коммерческого телевидения, учебных заведений, коммунальные услуги, за сотовую связь и многие другие. Благодаря новым технологиям данный банкомат не только принимает платежи, но также позволяет пополнять карточные счета клиентов банка. Таким образом, банкоматы «Росинбанка» постепенно выходят на новый уровень обслуживания, все больше превращаясь в круглосуточные многофункциональные офисы.

Являясь одним из лидеров по количеству банковского оборудования в республике, ОАО «Росинбанк» продолжит работать над расширением функционала своей банкоматной сети.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/42839/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
«Росинбанк» передал оргтехнику 58-й школе Бишкека
ОАО «Росинбанк» на страже финансовой безопасности клиентов
ОАО «Росинбанк» получило награду от UnionPay International
Благодаря «Росинбанку» взаиморасчеты между Азербайджаном и Кыргызстаном стали более выгодными
Популярные новости
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе