14:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank

Получить денежный перевод из-за границы стало проще. В мобильном приложении Simbank появилась возможность зачислять переводы через систему Kwikpay сразу на карту.

Через Kwikpay можно получить перевод из России, Казахстана, Узбекистана, Армении и Беларуси. Переводы отправляются в долларах США или российских рублях, а при зачислении автоматически конвертируются в сомы по курсу «Дос-Кредобанка». Комиссия за зачисление отсутствует.

Чтобы получить перевод, достаточно открыть соответствующий раздел в приложении Simbank, выбрать Kwikpay и ввести код перевода. Перед подтверждением операции пользователь увидит информацию об отправителе, стране отправления, сумме и валюте перевода, курсе конвертации и сумме, которая поступит на карту.

«Мы продолжаем развивать Simbank, чтобы самые востребованные финансовые сервисы были доступны нашим клиентам в мобильном приложении. Подключение Kwikpay позволяет сделать получение международных переводов еще удобнее», — отметили в Simbank.

Функция уже доступна всем пользователям Simbank.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/384054/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
Apple Pay уже в Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch
Simbank представил новые категории кешбэка на июль
Google Pay и Simbank: как смартфон постепенно заменяет кошелек
Кешбэк без ожидания: как это работает в Simbank
В Simbank можно оформить ОСАГО с кешбэком до 20 процентов
До 20 процентов кешбэка с Simbank: категории июня
Как пользоваться кредитным лимитом и не платить проценты
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
14:28
Четыре медали завоевали кыргызстанские спортсменки на чемпионате Азии GAMMA Четыре медали завоевали кыргызстанские спортсменки на ч...
14:24
Telegram объяснил причину временного удаления мессенджера из App Store
14:00
Мясо дорожает, картофель дешевеет: как изменились цены на продукты в июле
13:49
Очередной склад Wildberries атакован в Ленинградской области России
13:31
Счетная палата выявила финансовые нарушения по итогам аудита трех ведомств