В Кыргызстане впервые появилась возможность самостоятельно выбрать процентную ставку по онлайн-кредиту в мобильном приложении.

DemirBank представляет новую акцию «Выбери свою процентную ставку» — уникальное предложение, которое впервые открывает клиентам возможность самостоятельно определить желаемую процентную ставку при оформлении онлайн-кредита.

Теперь клиент не просто подает заявку на кредит — он сам выбирает процентную ставку в мобильном приложении DemirBank. После выбора суммы, срока и желаемой процентной ставки заявка автоматически участвует в ежедневном рассмотрении банком.

Выбрать можно процентную ставку в диапазоне от 0 до 19,99 процента с шагом 0,5 процента.

До 18.00 клиент может изменять выбранную процентную ставку.

Каждый день в 18.00 банк рассматривает все заявки, оформленные в рамках акции. Рассмотрение осуществляется в порядке убывания выбранной процентной ставки. Начиная с наиболее высокой и далее — по убыванию, пока не достигнет ежедневного лимита выдачи кредитов в размере 2 миллионов сомов.

О результате клиент узнает посредством push-уведомления в мобильном приложении. Если выбранная процентная ставка одобрена, оформить кредит необходимо в течение 24 часов.

Если выбранная клиентом процентная ставка не была одобрена в рамках ежедневного лимита, банк может предложить оформить кредит по процентной ставке на 1 процентный пункт ниже действующей стандартной процентной ставки.

Акция «Выбери свою процентную ставку» — это новый для Кыргызстана формат оформления онлайн-кредита, который расширяет возможности выбора и делает взаимодействие с приложением еще более удобным, отметили в DemirBank.

Акция пройдет с 3 августа по 31 октября 2026 года включительно.

Подробные условия акции доступны в мобильном приложении DemirBank и на официальном сайте банка.

Лицензия Национального банка Кыргызской Республики № 035.

ГЭПС — до 22,3 процента.