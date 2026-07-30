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Бизнес

Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане

Компания Visa вручила почетную награду Simbank — мобильному банковскому сервису ОАО «Дос-Кредобанк» — за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане. Международная платежная система отметила вклад команды в развитие современных цифровых платежей и внедрение удобных финансовых сервисов для клиентов.

Награду вручил вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии Санжар Сулейманов.

«За запуском Apple Pay стоит большая работа команды, поэтому нам особенно приятно получить такую высокую оценку от Visa. Но главное для нас — дать клиентам еще один простой, быстрый и безопасный способ оплачивать покупки каждый день. Эта награда вдохновляет нас двигаться дальше и запускать еще больше полезных сервисов», — отметили в Simbank.

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Теперь держатели карт Visa Simbank могут оплачивать покупки с помощью iPhone или Apple Watch в магазинах, мобильных приложениях и на сайтах, где доступен Apple Pay. Добавить карту можно прямо в приложении Simbank или через Apple Wallet — подключение занимает всего несколько минут.

В честь запуска Apple Pay до 31 августа клиенты Simbank получают 3 процента кешбэка за покупки, оплаченные с помощью сервиса. Акция действует на все категории расходов, кроме штрафов и государственных услуг. Максимальная сумма кешбэка — 2 тысячи сомов.

Для команды Simbank эта награда — признание проделанной работы и дополнительная мотивация продолжать развивать современные и удобные финансовые сервисы для клиентов в Кыргызстане.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/383516/
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