Сегодня предпринимателям важно быстро решать финансовые вопросы. Поэтому O!Bank предлагает приложение O!Business, с которым банковские услуги всегда под рукой.



Открывайте счет, оформляйте кредит, принимайте платежи и управляйте финансами 24/7 из любой точки мира.

Кроме того, до 31 декабря 2026 года действует специальное предложение — предприниматели могут принимать QR-платежи и пользоваться эквайрингом без комиссии, независимо от объема оборота.



Все решения для бизнеса в вашем смартфоне



1. Онлайн-регистрация ИП и получение свидетельства без посещения Налоговой службы.

2. Бесплатное открытие и обслуживание счета.

3. Быстрое финансирование — онлайн-кредиты до 200 тысяч сомов без посещения банка.

4. Бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка по всему Кыргызстану с картой Visa Business.

5. Моментальные переводы по Кыргызстану и прием оплаты по платежным ссылкам.



Скачайте O!Business в App Store или Google Play и получите удобный инструмент для управления и развития бизнеса. Подробнее по ссылке.



ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 года.