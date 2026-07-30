В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»

Общественный благотворительный фонд «Каганат» представил первый трейлер масштабной киноэпопеи о ключевых страницах истории кыргызского народа. Это не один фильм, а цикл из пяти полнометражных картин, объединенных общей исторической и художественной концепцией — формат, ранее не применявшийся в кыргызском кино.

Открывает киноэпопею «Барсбек Каган» — фильм об одном из самых значимых периодов становления кыргызской государственности. Его выход в прокат приурочен к 35-летию независимости Кыргызской Республики, проект реализуется при поддержке президента страны.

«Барсбек Каган» выйдет во всех кинотеатрах республики 10 сентября.

По словам создателей, «Каганат» — больше, чем художественный фильм: это масштабное культурное высказывание, призванное напомнить зрителю о богатом историческом наследии кыргызского народа и предложить по-новому взглянуть на собственные корни в юбилейный для независимости год.

В трейлере — кадры эпохи Барсбек Кагана, впервые воссозданные с применением современных кинематографических и AI-генеративных технологий, ранее не использовавшихся в производстве кыргызского исторического кино в таком масштабе.

Следующие части выйдут в последующие годы, продолжая летопись кыргызской государственности.