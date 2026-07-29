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Бизнес

Тариф «Абсолюттук» от MEGA: подключайте опцию «Яндекс Плюс»

Тариф «Абсолюттук» от национального оператора сотовой связи MEGA — это не только безлимитный интернет и выгодные условия для общения, но и дополнительные цифровые сервисы. Одной из доступных опций является «Яндекс Плюс», которая открывает доступ к фильмам и сериалам, музыке, книгам, подкастам и другим преимуществам экосистемы «Яндекса».

Подключив опцию «Яндекс Плюс», пользователи получают доступ к фильмам и сериалам на «Кинопоиске», миллионам треков без рекламы в «Яндекс Музыке», а также к электронным и аудиокнигам в «Яндекс Книгах». Кроме того, подписка позволяет получать кешбэк баллами «Плюса» за поездки в сервисе «Яндекс Go» по тарифам «Комфорт» и выше, а также за заказы через сервис «Яндекс Еда».

При этом абоненты тарифа могут каждые 28 дней бесплатно выбирать до трех дополнительных опций и самостоятельно решать, какими сервисами пользоваться:

  • «Бери заряд» — 10 бесплатных зарядок по два часа;
  • Sun Rent — бесплатный старт и специальный тариф на аренду самокатов;
  • «Твой заряд» — 10 бесплатных зарядок по два часа;
  • GameBoost — минимальный пинг в популярных онлайн-играх;
  • SocialBoost — приоритетный трафик для социальных сетей;
  • MegaGG — участие в киберспортивных турнирах;
  • онлайн-кинотеатры START, Wink, MEGOGO и «Этномедиа».

Вместе с дополнительными опциями тариф «Абсолюттук» уже включает:

  • безлимитный интернет;
  • безлимитные звонки внутри сети MEGA;
  • по 67 минут на номера Beeline и O!;
  • более 200 телеканалов в MegaTV;
  • бесплатную раздачу интернета по Wi-Fi.

Управлять подключенными опциями можно в приложении MegaPay. При необходимости их легко изменить после завершения очередного 28-дневного периода и выбрать те сервисы, которые наиболее актуальны именно для вас.

Стоимость тарифа составляет 500 сомов за первые шесть периодов списания абонентской платы вместо 670 сомов. Далее стоимость составит 670 сомов за каждые 28 дней.

При покупке SIM-карты с тарифом «Абсолюттук» новые абоненты также могут бесплатно выбрать красивый номер категории «Серебро» или «Серебро Спец». Кроме того, действует скидка 50 процентов на номера категорий «Золото», «Золото Спец», «Платина 7500» и «Платина 15000» (во всех кодах, кроме 888).

Тариф «Абсолюттук» объединяет мобильную связь, безлимитный интернет и популярные цифровые сервисы в одном предложении, позволяя каждому абоненту выбрать именно те преимущества, которыми он будет пользоваться каждый день.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/383397/
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