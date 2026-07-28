01:29
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов

По итогам первого полугодия 2026-го ABank продолжил демонстрировать уверенный рост основных финансовых показателей. Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль банка за отчетный период составила 3 миллиарда сомов. По состоянию на 1 июля этого года активы банка достигли 271,1 миллиарда сомов, увеличившись за год почти на 34 процента.

Кредитный портфель (брутто), включая финансирование по исламским принципам и финансирование через финансово-кредитные организации, вырос до 109,2 миллиарда сомов. За год объем кредитного портфеля увеличился на 20,8 процента.

Депозитный портфель банка составил 166,5 миллиарда сомов, показав рост на 6,5 процента. Увеличение объема привлеченных средств отражает сохранение стабильной клиентской базы и доверия к банку.

Наиболее заметный рост отмечен по собственному капиталу банка. За год он увеличился почти в три раза — с 29,8 миллиарда до 86,1 миллиарда сомов. Значительное увеличение капитала стало одним из ключевых факторов укрепления финансовой устойчивости банка.

«Первое полугодие стало для банка периодом устойчивого роста. Мы последовательно наращиваем объемы бизнеса, сохраняя финансовую устойчивость и достаточный запас капитала для дальнейшего развития. Для нас важно, чтобы этот рост отражался не только в финансовых показателях, но и в качестве обслуживания, доступности финансирования для клиентов и внедрении современных банковских решений. Именно на этих направлениях мы продолжим концентрировать усилия во втором полугодии», — отметил председатель правления ABank Тилек Алимджанов.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/383270/
просмотров: 1598
Версия для печати
Материалы по теме
ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий
ABank занял первое место среди банков на Cyber Finance CTF — 2026
30 победителей каждую неделю: ABank запустил бизнес-акцию для предпринимателей
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
Популярные новости
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
MBANK одним из&nbsp;первых запускает Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане MBANK одним из первых запускает Apple Pay в Кыргызстане
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба