01:29
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Apple Pay теперь доступен для клиентов «Оптима Банка»

Впервые в Кыргызстане для держателей карт Optima Visa доступен Apple Pay — простой, безопасный и конфиденциальный способ бесконтактной оплаты.

Запуск Apple Pay в Кыргызстане реализован при поддержке Национального банка КР в рамках развития современных платежных технологий.

Оплачивайте покупки в магазинах, онлайн и в любимых приложениях с помощью iPhone, Apple Watch, Mac, iPad и Apple Vision Pro — без необходимости носить с собой банковскую карту. Для оплаты достаточно выбрать Apple Pay и подтвердить действие через Face ID, Touch ID или пароль.

Apple Pay использует встроенные технологии безопасности Apple: номер карты не хранится на устройстве и не передается продавцу при оплате, обеспечивая дополнительную защиту ваших данных.

Как подключить Apple Pay?

1. Откройте мобильное приложение Optima24 и выберите нужную карту.
2. Нажмите кнопку «Добавить в Apple Wallet».
3. Следуйте подсказкам на экране и подтвердите действие — готово!

Либо откройте приложение Apple Wallet, нажмите на «+» в верхнем углу и отсканируйте карту.

Теперь оплачивать покупки картами Optima Visa можно везде, где доступен Apple Pay. Наслаждайтесь простой, быстрой и безопасной оплатой каждый день.

Лицензия НБ КР № 018.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/383208/
просмотров: 1395
Версия для печати
Материалы по теме
«Оптима Банк» получил награду от Visa за запуск Apple Pay в первой волне
MoneyGram теперь доступен в приложении Optima24
Выставляйте счета прямо в приложении Optima Business — без Excel и ручных сверок
Теперь билеты в кино — прямо в Optima24
«Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
«Оптима Банк» — 34 жылдан бери кардарлар менен бирге
«Оптима Банк» поддержал экологический проект фонда «Таза Карма»
Популярные новости
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
MBANK одним из&nbsp;первых запускает Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане MBANK одним из первых запускает Apple Pay в Кыргызстане
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба