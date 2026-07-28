01:28
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Amanat City презентовала ЖК AMAN и объявила акцию с золотым слитком

Фото компании. В комплексе AMAN предусмотрены системы очистки воздуха и воды, усиленная шумоизоляция, а также общественные пространства, ориентированные на концепцию Wellness

В Бишкеке строительная компания Amanat City представила новый жилой комплекс AMAN. Проект ориентирован на создание современной жилой среды с использованием инженерных решений, направленных на повышение комфорта и качества жизни.

В комплексе предусмотрены системы очистки воздуха и воды, усиленная шумоизоляция, а также общественные пространства, ориентированные на концепцию Wellness.

Важной частью концепции Wellness также является собственная фитнес-студия с премиальным оборудованием, предусмотренная в жилом комплексе. Она позволяет жителям поддерживать активный образ жизни, не покидая территорию дома.

«Мы стремились создать не просто жилой комплекс, а пространство, где современные технологии помогают человеку чувствовать себя комфортно каждый день. Именно поэтому в проекте особое внимание уделено качеству воздуха и воды, уровню тишины и функциональности общественных зон», — отметили в Amanat City.



Одновременно с презентацией нового проекта компания объявила о старте специальной акции. Каждый покупатель квартиры в ЖК AMAN получит золотой слиток.

Как отмечают в компании, акция приурочена к запуску нового жилого комплекса и распространяется на покупателей квартир в период ее проведения.

Запуск нового жилого комплекса AMAN продолжает курс компании на создание современных жилых комплексов с акцентом на качество строительства, технологичность и долгосрочную ценность недвижимости.



Для подробной информации необходимо обращаться в компанию по адресу:

город Бишкек, улица Медерова, 89 и по телефону +996 501 312 000.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/383169/
просмотров: 1744
Версия для печати
Материалы по теме
Двор мечты: как СК «Аманат Сити» формирует среду для счастливого детства
Популярные новости
MBANK запустил переводы по&nbsp;номеру счета в&nbsp;США, Великобританию, Корею и&nbsp;Европу MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу
КРСУ впервые за&nbsp;33&nbsp;года провел общеуниверситетский выпускной КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
MBANK одним из&nbsp;первых запускает Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане MBANK одним из первых запускает Apple Pay в Кыргызстане
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба