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Бизнес

MBANK запустил переводы по номеру счета в США, Великобританию, Корею и Европу

MBANK запустил перевод по номеру банковского счета в США, Великобританию, Южную Корею и страны Европы. Об этом сообщили в банке.

Ранее для отправки денег за рубеж клиентам приходилось выбирать между переводом на карту и SWIFT, а удобных вариантов для расчетов с юридическими лицами почти не оставалось. Теперь в приложении MBANK появился новый способ — перевод по номеру банковского счета Visa Direct Account.

Чтобы отправить перевод, необходимо:

  • выбрать страну назначения — доступны США, Великобритания, Южная Корея и государства SEPA (Европа);

  • указать тип получателя — физическое или юридическое лицо;

  • заполнить реквизиты получателя;

  • ввести сумму перевода;

  • подтвердить операцию.

Перевод оформляется в долларах — для США, Великобритании и Южной Кореи или в евро — для стран SEPA, а получатель получает деньги в локальной валюте своего государства.

Списать средства можно с любого счета в MBANK — в сомах, долларах, евро или рублях. Конвертация в валюту отправки происходит автоматически по курсу банка.

Перед подтверждением операции в приложении отображаются все детали: сумма списания, комиссия, курс конвертации и сумма, которая поступит получателю.

Комиссия за перевод составляет 1 процент от суммы, минимум 3 доллара или евро.

MBANK — первый цифровой. Сделан в Кыргызстане!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/383120/
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