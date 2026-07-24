Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов

Фонд прямых инвестиций подвел итоги семи лет работы в Кыргызстане. С 2018 года компании-резиденты Central Asia Capital суммарно перечислили в государственный бюджет 511 миллионов сомов в виде налогов и обязательных взносов, что эквивалентно строительству нескольких больниц или школ.

Сегодня в портфель фонда входят: холдинг Central Asia Kicksharing; сервис техобслуживания Express Auto; таксопарк Taxi Express; автомаркетплейс «Автомаркет»; краудлендинговая платформа Banca; Центр детекции лжи; автозавод Muras; индустриальный парк Central Asia Hub; супер-апп и национальный мессенджер Bars; лизинговые компании «Быстроденьги» и Leasing Express.

Leasing Express по итогам 2025 года вошла в ТОР-500 крупнейших компаний Кыргызстана по версии рейтинга Tazabek как одна из наиболее быстрорастущих компаний республики, а Государственная налоговая служба Кыргызской Республики отметила компанию благодарственным письмом за большой вклад в развитие экономики страны.

Финансируем не стартапы на бумаге, а действующий бизнес с понятной экономикой

В фонде Central Asia Capital особенно выделяют единственный краудлендинговый проект в Кыргызстане — платформу Banca.

Краудлендинг — финтех, механизм прямого финансирования бизнеса: инвесторы вкладывают деньги в компании напрямую, минуя банк, и получают доход в виде процентов. Платформа Banca здесь работает как посредник: находит компании, которым нужны деньги, и частных инвесторов, которые хотят их вложить под процент. Инвестор дает деньги бизнесу — бизнес возвращает их с процентами. Для предпринимателей это альтернатива банковскому кредиту без залога и длительного рассмотрения заявок.

За время работы платформы Banca финансирование получили более 10 компаний, что впоследствие создало более 500 прямых и 1 тысячи косвенных рабочих мест в Кыргызстане. Инвесторы получили более 1 миллиарда сомов в виде процентного дохода.

Деятельность платформы работает в соответствии с законодательством — на основании статей 724–727 Гражданского кодекса КР. Проверки со стороны Национального банка КР и МВД (2023 год); ГКНБ и ГНС (2024 год) не выявили нарушений.

Такой путь уже прошла Россия, где первые краудлендинговые платформы первое время работали на нормах Гражданского кодекса, затем в 2019 году приняли профильный закон. Сегодня в реестре Банка России числится более 102 платформ, объем привлеченного финансирования за шесть лет превысил 130 миллиардов рублей, а число инвесторов достигло 226 тысяч. Средняя доходность для инвесторов на российских платформах составляет 23–27 процентов годовых, среди лидеров отрасли: JetLand, «ВДело», «Поток».

Кыргызстан идет тем же путем. Краудлендинг/краудинвестинг уже включен и утвержден кабинетом министров в Программе поддержки и развития МСП (малых средних предприятий) КР до 2030 года (постановление КМ № 448 от 29.06.2026). Совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) Central Asia Capital готовят законопроект о краудлендинге — его инициация запланирована на осень 2026 года.